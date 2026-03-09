Rating: duelo de prime time entre Mirtha Legrand vs. "Gran Hermano", con Andrea del Boca como rival inesperada

El sábado por la noche, el duelo televisivo se dio entre Mirtha Legrand y "Gran Hermano Generación Dorada". Mientras todos esperan la nueva gala de eliminación del reality de Telefe, que planea una estrategia para mejorar cifras, el cruce que además tuvo condimento extra porque en "La noche de Mirtha" la Chiqui reveló detalles de su enemistad con Andrea del Boca, justamente una de las participantes estrella de "Generación Dorada".

El número final dejó una noche pareja: "La noche de los ex", el programa donde exparticipantes debaten el reality, marcó 5.9 y 5.3 puntos, mientras que "La noche de Mirtha" se quedó con 3.8. Hay que poner en contexto que el ciclo de debates es de los que hacen cifras más bajas dentro del universo "Gran Hermano". Cuando hay eliminación, el reality trepa a números mucho más altos, llegando a 14 puntos, aunque por el momento sigan siendo cifras bajas comparadas con otras temporadas. Lejos quedó ese casi 20 puntos del debut, que auspiciaba un mejor desempeño del ciclo.

A pesar de todo, "Gran Hermano" sigue siendo por lejos el programa más popular de la televisión. Hay que sumar los cortes, las reacciones en redes y los vivos en otras plataformas, como YouTube y stream, donde la comunidad crece día a día. El reality genera contenido 24/7 y eso hoy vale más que el rating frío.

Del otro lado, Mirtha. Según los datos que maneja La Pavada de Diario Crónica, "La noche de Mirtha" alcanzó los 3.8, contra los 5.9 y 5.3 de "La noche de los ex" en Telefe. Los menos de 4 de Legrand pueden parecer pobres al lado de los 5.9 y 5.3 de Telefe, pero el valor de La Chiqui es concreto y constante.

Con 58 años al aire, la diva sigue instalando agenda con su mesa de invitados. El sábado tuvo a Amalia Granata, Alfredo Leuco, Mauricio Dayub y Sofía Pachano, y el momento más picante llegó cuando recordó su viejo conflicto con Andrea del Boca.

Mirtha contó que la actriz se enojó con ella para siempre cuando le preguntó en vivo si estaba embarazada, y que después, en el entierro de Romina Yan, la saludó y recibió un silencio incómodo como respuesta. Amalia Granata, fiel a su estilo, la definió como "siniestra" y Mirtha solo atinó a decir: "Son difíciles" . Una diva que, con todos sus años de televisión, sigue siendo faro.

En otras curiosidades del rating, el sábado reinó "MasterChef Celebrity", 6 puntos de promedio; en El Trece, "Cine 13", 4.3; en El Nueve, "Implacables", 1.2, y América "Pasión", 1.2, y TV Pública "Se siente Argentina", 0.7.

En el horario nocturno, fuera del conflicto "GH" vs Mirtha, "Secretos verdaderos", 1.1; "Sábados con Jey", 1.0; "Argentina de película" y "Decime algo lindo", 0.8. Muy bien "Resto del mundo", 2.5. Baja audiencia, ganó Telefe, 4.3; El Trece, 3.5: América, 1.0; Canal 9, 0.9; TV Pública, 0.4 y Net TV, 0.2. Kantar Ibope Media.