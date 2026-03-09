Lorena Toso contó la inspiradora historia en Crónica TV sobre su lucha contra el cáncer: "Sentís una vulnerabilidad que nunca había sentido"

A veces quienes son los encargados de dar las noticias se convierten en protagonistas de increíbles y sensibles historias de vida. En Crónica TV, hecho por profesionales de la comunicación que también son ciudadanos de a pie, eso queda a la vista. Es el caso de Lorena Toso, especialista en política del canal, que contó cómo enfrentó su diagnóstico de cáncer de mama en "Imbatibles", el ciclo conducido por Rulo Schijman, nueva figura del canal, y por Melina Fleiderman. La periodista abrió su corazón y relató cada paso de una batalla que, aunque ganada, dejó huellas profundas.

Fue Melina Fleiderman, su compañera y amiga, quien la presentó como una sobreviviente. Lorena, visiblemente emocionada, tomó la palabra y agradeció: "Gracias por esas palabras, eh... hermoso que lo digas así, Meli, porque además, bueno, somos amigas, nos conocemos hace un montón de tiempo. Eh, sí, yo me considero una sobreviviente. No llorar... yo también voy a tratar de que eso no pase". Y enseguida puso el foco en la importancia de visibilizar el tema: "Es complejo porque uno revive un montón de cosas que pasaron y creo que también pensar un poco el Día de la Mujer desde este abordaje puede llegar a ser una buena compañía para muchas que nos están viendo y que a lo mejor han recibido este diagnóstico".

El diagnóstico llegó en octubre del 23, justo en el mes de concientización sobre el cáncer de mama. "Paradójicamente, ¿no?", dijo Lorena, y recordó que mientras entrevistaba a especialistas para hablar de la enfermedad, ya sentía que algo no andaba bien. "El diagnóstico llegó para invitarme a una lucha que no pensé que iba a ser de esta manera, que es una lucha ganada afortunadamente, pero hubo en el medio una cantidad de batallas que había que pasar", explicó. Y sumó un dato clave: más allá de la recomendación de controlarse, nada te prepara para escuchar "esto que tenés efectivamente es cáncer y te tenés que operar".

Una de las preguntas más fuertes de la entrevista fue qué fue eso que nadie le contó y le terminó pasando. Lorena no dudó: "Creo que la sensación de sentirte vulnerable al mil, o sea, como en una sensación de vulnerabilidad que nunca en mi vida había sentido". Y reflexionó sobre esa falsa creencia de invencibilidad que a veces tenemos: "Nosotros a veces nos sentimos invencibles y decimos: 'Vamos a poder hacer todo, yo puedo hacerlo sola'. Sentirte de esa manera tan vulnerable y tan pequeñita en un mundo tan gigante es una de las cosas que nadie te cuenta".

El momento de la caída del pelo fue un antes y un después. Lorena contó que hizo el tratamiento de cascos fríos para intentar evitarlo, pero igual pasó. "Ustedes seguramente algunos me recordarán con la melenita lacia y mi carré histórico que era para mí un sello de personalidad... y después me di cuenta que no era tan importante mi pelo, pero en el momento en el que vos te tomás el pelo y se te caen los mechones literal, hacés así y te los vas arrancando... ese momento te hace repensar si es importante o no quién sos", confesó.

Otro momento bisagra fue cuando tuvo que sentarse con Facundo Pedrini, su jefe en Crónica TV, para contarle la situación. "Nunca me imaginé que me iba a tener que sentar con mi jefe a decirle: 'Facu, tengo cáncer y cuando empiece el tratamiento se me va a caer el pelo y yo hago televisión, entonces ¿qué vamos a hacer con esto?'", relató. La respuesta de Pedrini fue contundente y llena de humanidad: le dijo que la decisión era personal y que el canal la acompañaría usara lo que usara. Pero además le dio dos consejos que Lorena convirtió en mantras: "No te pongas como mojón el día de tu quimio, hacé todo el esfuerzo posible para que sea una parte más de esa agenda", y el más poderoso: "No te pelees con tu cuerpo".

En todo este proceso, Lorena destacó lo que ella llama la "red de amor": familia, amigos, médicos y compañeros de trabajo que la sostuvieron. Y aseguró que su orden de prioridades cambió para siempre. "Nadie quiere enfermarse, pero también hay que transitarlo", dijo, y contó que tuvo la suerte de no pasar por una mastectomía completa. "Eso también hace que uno pueda seguir sintiéndose mujer. Sacaron el tumor, está la cicatriz ahí, y siempre las cicatrices nos recuerdan quiénes somos", expresó.

Para cerrar, la periodista dejó una reflexión necesaria: "Un enfermo oncológico no deja de serlo cuando termina su tratamiento invasivo. Yo sigo siendo una paciente oncológica, sigo tomando una medicación que me afecta en un montón de factores que no se ven en la televisión y que son: problemas para dormir, enormes dolores articulares, unos calores que ni les cuento... hay un montón de efectos que la gente no sabe que siguen sucediendo a lo largo de años". Una historia de lucha, conciencia y mucho amor para inspirar a quienes estén atravesando lo mismo.