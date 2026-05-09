Mauro Icardi, en crisis con la China Suárez: ¿se terminó la pareja perfecta?

Esta semana hubo un capítulo especial de la novela de Mauro Icardi, centrado en "La casa de los sueños", el bien más preciado que se disputan con Wanda Nara, porque a pesar de una falsa noticia, en realidad no la pudo vender. Y el mismo día que se conoció que Wanda se habría separado de Martín Migueles, comienza a resonar fuerte una crisis entre el futbolista y la China Suárez.

El presente de Mauro Icardi y la China Suárez en Turquía atraviesa momentos de definiciones. Este fin de semana se está definiendo el título de la liga con la posibilidad de que el Galatasaray se consagre campeón, y el delantero puede dar un paso clave. Si bien la parejita se muestra muy enamorada en las redes sociales, hay voces que apuntan a una crisis en su romance. Los rumores crecieron como espuma en los programas del mediodía, sobre todo en "LAM" y en "El Observador".

En medio de esta tormenta de rumores, Yanina Latorre dio detalles del momento que vive Icardi por estos días. Porque si bien todo es felicidad con el presente del Galatasaray a nivel equipo, en lo personal las cosas no estarían muy bien para el futbolista. La conductora dio algunos detalles de lo que pasa con él en los muchos frentes que tiene que ocuparse. Y no se guardó nada.

En su ciclo de "El Observador", Yanina se enfocó en el rendimiento deportivo de Mauro pero también en todo lo que rodea mediáticamente al delantero y en cómo eso puede influir en su futuro. Deslizó que los problemas no pasan solo por el fútbol, sino por la mochila que arrastra desde hace años junto a Wanda Nara y en el último tiempo con la China. El análisis fue punzante.



"Fuera de joda, por más que juegue bien al fútbol, que según mi marido no es un crack ni mucho menos, Icardi está en un tema eh, porque hay que comprarse todo el caramelo de Wanda, los quilombos, la China, porque el jugador de fútbol tiene que jugar a la pelota y él abandonó al PSG por el Wandagate", lanzó Yanina. El dato apunta de lleno contra Icardi, que más allá de las cuestiones deportivas, también se tiene que parar ante otros frentes como el sentimental y mediático.

Pero eso no fue todo. La conductora también cuestionó algunas de las decisiones recientes del rosarino, especialmente ligadas a su vida personal y su ya conocida guerra contra Wanda. "Decí que esto ya no es nota ni noticia porque yo creo que la vida de Mauro, la China y Wanda y toda esa trifulca no le interesa más a nadie", continuó Yanina, que también analizó lo que pasa con la China en medio de todo este dilema.

Mientras se hablaba de una crisis, la conductora decidió poner paños fríos y hablar de dos versiones que vienen circulando. "Algunos dicen que quiere venir a la Argentina porque ‘está un poco aburrida' de estar tanto tiempo afuera ‘sin hacer demasiado', pero otros aseguran que ‘está tranquila, sin acoso de nadie, y eso es impagable para ella porque estaba agobiada y necesitaba un poco de calma'", explicó.

¿Qué le pasa a la China y su relación con Icardi? ¿Cuánto influirá su situación en Galatasaray para la pareja? Por ahora, solo versiones. El delantero juega el campeonato mientras afuera de la cancha los quilombos no paran. Wanda con nueva separación, la China entre el aburrimiento y la calma, y Mauro en el medio. El futuro de este triángulo.