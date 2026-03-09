L-Gante y La Joaqui se suman a "Amor animal": los detalles de sus personajes en la nueva serie de Prime Video

En un año con muchas ficciones argentinas preparadas para las plataformas, Sebastián Ortega supo jugar por todos lados. El 2026 lo encuentra como uno de los grandes productores con un éxito asegurado: "En el barro", con una jugadísima China Suárez. Pero dentro de poco se estrena "Amor animal", una gran apuesta que promete dar que hablar, por Prime Video, y que según se supo, tendrá a La Joaqui y L-Gante como figuras invitadas en el elenco. La movida refuerza la idea de Ortega de mezclar la música urbana con la ficción, algo que ya le dio resultado en "El Marginal". La dupla de artistas viene con experiencia en actuación y acá suman un nuevo desafío.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, L-Gante y La Joaqui dirán presente como actores invitados en "Amor animal", la serie que estrena el 20 de marzo en Prime Video. La ficción, que tiene un elenco principal integrado por Valentina Zenere, Franco Masini, Tato Glikman, Santiago Achaga y Toto Rovito, fue dirigida por Pablo Fendrik y Paula Hernández. Un dato de color: la capa de la plataforma Javiera Balmaceda es nada menos que la hermana de Pedro Pascal. Son 8 capítulos filmados en Uruguay, con la creación de Sebastián Ortega, que vuelve a apostar por el talento joven y popular.

L-Gante ya viene con camino en la actuación. El cantante participó en "Franklin, historia de un billete" (2022), donde compartió escenas con Luis Brandoni y Germán Palacios, y después se sumó a "En el barro" como Ciro, un personaje que comparte pantalla con la China Suárez. En "Amor animal", su papel todavía es un misterio, pero se especula con que pueda meterse en la trama de bandas que muestra la historia. La Joaqui, por su parte, tuvo un paso recordado por "El Marginal 2" como Mecha, la novia de Diosito (Nicolás Furtado), con escenas que dieron que hablar en su momento. Después fue jurado en "Got Talent Argentina" y ahora vuelve a la ficción.

"Amor animal" promete ser uno de los estrenos fuertes del año. Con una historia que cruza el trap, el amor y la violencia entre pandillas, la serie dirigida por Fendrik y Hernández ya genera expectativa. Que L-Gante y La Joaqui se sumen al proyecto no es casual: ambos son referentes de la música urbana y le dan un plus de calle y verdad a una historia que justamente habla de esos mundos. Habrá que esperar al 20 de marzo para ver qué personajes les tocaron y cómo se desenvuelven en esta nueva ficción de Ortega.