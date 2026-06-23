Ángel de Brito presentó a un nuevo "Angelito" de "LAM" y desató la polémica en Los profesionales de siempre: "Empezaron a notar ciertas desprolijidades..."

El mundo de los programas de espectáculos volvió a sacudirse con un cambio de nombres que rápidamente dio que hablar.

En los últimos días, Ángel de Brito confirmó la incorporación de Fede Flowers a LAM, una noticia que despertó interés entre los seguidores del ciclo. Sin embargo, lo que parecía ser simplemente un nuevo paso profesional terminó derivando en una controversia que involucró versiones contrapuestas sobre su salida de Los profesionales de siempre.

El anuncio de Ángel de Brito que encendió el debate

La noticia se conoció a través de las redes sociales del conductor de LAM, quien comunicó la llegada de Fede Flowers al equipo del exitoso ciclo de América TV.

A partir de ese momento comenzaron a surgir distintas especulaciones relacionadas con su desvinculación de Los profesionales de siempre, el programa conducido por Flor de la V en Canal 9.

Lo que inicialmente parecía un simple pase televisivo terminó convirtiéndose en tema de conversación dentro del ambiente del espectáculo.

Las versiones que surgieron desde un ciclo de streaming

La situación fue abordada en Ya Fue Todo, el programa de streaming de Jotax Digital, donde sus integrantes revelaron algunos detalles sobre lo que habría ocurrido detrás de cámaras.

Durante la emisión, Ale Castelo lanzó una frase que rápidamente llamó la atención:

"Es el segundo cronista que Ángel se roba de Los profesionales".

A partir de allí comenzaron a reconstruir una serie de situaciones vinculadas al desempeño laboral de Flowers dentro del ciclo que integraba hasta ahora.

Los cuestionamientos que trascendieron

Según explicaron en el programa, tiempo atrás el periodista habría dejado su lugar como panelista para asumir funciones como cronista, un cambio que, de acuerdo con esas versiones, no lo habría dejado completamente conforme.

En ese contexto, Barbie Gyalay aseguró:

"Empezaron a notar ciertas desprolijidades y descuidos por parte de Fede para con el programa y para la producción".

Las versiones apuntaban a que esa situación habría generado malestar dentro del equipo de trabajo.

La salida que habría tomado por sorpresa a parte de la producción

Otro de los puntos que generó debate estuvo relacionado con la forma en la que se habría conocido la desvinculación del periodista.

Desde el streaming afirmaron que algunos integrantes de la producción se enteraron de la noticia luego del anuncio realizado por Ángel de Brito en redes sociales.

Al respecto, explicaron:

"El canal o la producción se enteran que Fede se iba, por un lado por el tuit de Ángel, y por otro porque hay cronistas que empezaron a llamar a la producción ofreciendo su laburo".

Esa versión rápidamente comenzó a circular en distintos medios especializados.

La respuesta de Fede Flowers

Frente a la repercusión que tomaron estos comentarios, el periodista Santiago Sposato se comunicó con Fede Flowers para conocer su postura sobre los hechos.

Lejos de coincidir con las acusaciones, el futuro integrante de LAM defendió su desempeño profesional y expresó su malestar por las versiones difundidas.

"Ellos se ofenden ahora, pero yo debería estar enojado. Yo siempre fui prolijo en mi trabajo, siempre mostré voluntad y buena predisposición con el programa", afirmó.

Además, negó una de las versiones más comentadas sobre su salida.

"Yo lo hablé con la productora antes de cualquier publicación", aseguró.

Un pase que sigue dando que hablar

Mientras se prepara para iniciar una nueva etapa en LAM, la llegada de Fede Flowers continúa generando repercusiones dentro del mundo del espectáculo.

Por el momento, las distintas versiones reflejan miradas opuestas sobre cómo se desarrolló su salida de Canal 9. Lo concreto es que el anuncio realizado por Ángel de Brito no pasó inadvertido y terminó abriendo una discusión que todavía sigue sumando capítulos.

Con su desembarco en uno de los programas más vistos del género, ahora todas las miradas estarán puestas en el debut de periodista en la pantalla de América TV y en cómo continuará una polémica que, lejos de apagarse, sigue alimentando conversaciones en el ambiente televisivo.