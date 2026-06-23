Migue Granados hizo un sugestivo posteo sobre Lionel Messi, ¿con "palito" para Nico Occhiato?: "¿Te puedo,,,,?"

El escándalo que se desató tras el error de Florencia Peña al anunciar la supuesta muerte de Jorge Messi sigue generando repercusiones. Luego de que Nicolás Occhiato comunicara la salida de la actriz de Luzu TV, todas las miradas se posaron sobre Migue Granados. Finalmente, el conductor de Olga realizó una publicación en sus redes que no pasó inadvertida.

La controversia comenzó días atrás en "El Show del Verano", cuando Peña aseguró por equivocación que el padre de Lionel Messi había fallecido. Poco después, el conductor emitió un comunicado en el que informó cambios en la producción y confirmó que la empresaria daba un paso al costado de Luzu TV. Desde entonces, las versiones alrededor de lo ocurrido no dejaron de crecer.





En ese contexto, muchos esperaban una reacción de Granados. Los cruces que protagonizó en el pasado con Nicolás Occhiato alimentaron las especulaciones sobre una posible respuesta. Sin embargo, el referente de Olga evitó hacer declaraciones públicas sobre la polémica y se mantuvo en silencio hasta este lunes, cuando una serie de posteos llamaron la atención de sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, compartió un fragmento de la entrevista que realizó con Lionel Messi en septiembre de 2023. Junto al video se puede leer: "Yo cuando vea a Messi". Luego, se escucha al humorista preguntarle al capitán argentino: "¿Te puedo dar un beso en la boca?". A su vez, Granados publicó una foto en la que aparece besándolo en el cuello.

La secuencia generó distintas interpretaciones entre los usuarios. Mientras algunos entendieron que se trató de un homenaje por la victoria de la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026, otros consideraron que fue un mensaje indirecto relacionado con la polémica de Luzu TV. Para ese sector, la publicación habría servido para remarcar el buen vínculo que mantiene con el astro rosarino y su entorno.

Por ahora, Migue no hizo aclaraciones sobre el verdadero sentido de su posteo. Sin embargo, como suele ocurrir cada vez que comparte contenido en redes, una simple historia alcanzó para instalar un nuevo debate entre los seguidores de ambos espacios de streaming.