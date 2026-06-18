Escándalo: Florencia Peña dio por fallecido al padre de Messi

La conductora y actriz Florencia Peña protagonizó un tenso y repudiado momento televisivo al anunciar por error el fallecimiento de Jorge Messi, el padre del capitán de la Selección Argentina.

La información falsa fue difundida en vivo durante la emisión del programa El show del verano por la señal de streaming Luzu TV, en pleno desarrollo del Mundial 2026.

El error al aire y las disculpas inmediatas

El hecho ocurrió cuando Peña interrumpió la mesa argumentando haber recibido una información de último momento: "No quiero dar una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi", expresó alarmada.

Minutos más tarde, tras la fuerte repercusión en el chat de la transmisión y la verificación de su equipo de producción, la actriz tuvo que retractarse públicamente admitiendo la equivocación.

"Era una fake... Pedimos disculpas", señaló, argumentando el impacto de las noticias falsas en las redes sociales.

El exabrupto se dio en un contexto sensible, dado que el propio Lionel Messi había manifestado días atrás haber atravesado jornadas difíciles en el plano personal, lo que mantenía en alerta a la opinión pública sobre la salud de su padre, quien en realidad se encuentra recuperándose favorablemente.

El enojo de Nicolás Occhiato y medidas internas

La difusión de la noticia falsa sin confirmación oficial desató una ola de críticas en redes sociales y provocó la inmediata reacción de Nicolás Occhiato, creador y máximo responsable de Luzu TV, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos.

A través de un duro mensaje en sus canales oficiales, el productor manifestó su total desacuerdo con lo acontecido. "Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo", sentenció de forma categórica.

Además, el empresario adelantó que el episodio no pasará por alto dentro de la estructura del medio: "Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar".