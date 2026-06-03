Marley apoyó a Flor Peña con una dura crítica a Laura Ubfal: "Banalizar las cosas es vergonzoso..."

El inesperado conflicto entre Laura Ubfal y Florencia Peña escaló a un nivel increíble. Todo comenzó cuando la periodista vinculó un comentario del hijo de la actriz, de ocho años, con la crianza de un "incel". Luego de una categórica respuesta de Peña, ahora su amigo, Marley, se enfrentó a las cámaras y calificó la pelea como una "vergüenza".

La pelea mediática sumó un capítulo más. Marley salió con los tapos puestos a defender a Flor Peña después de que Laura Ubfal soltara una frase que encendió todos los fusibles: que la actriz estaría "criando a un incel". El origen de todo fue un fragmento de "El show del verano" de hace unas semanas atrás.

Ahí, Felipe, el hijo menor de Flor, de solo ocho años, dijo sobre una compañerita: "No sé, porque fue literalmente novia de todo un aula". Lo que para muchos fue un comentario infantil sin malicia, para Ubfal se convirtió en un síntoma grave.

"Ahí empieza todo, Flor, y no te diste cuenta", disparó la periodista en La linterna (Bondi). Y añadió: "Eso dicen los incels, que las minas son todas unas p...". La frase corrió como pólvora. Flor Peña, al día siguiente en Intrusos (América), se mostró destrozada: "Escuchar en la tele que alguien dice de mí que yo estoy criando un incel me parece muy peligroso y de una irresponsabilidad enorme". Aclaró que el video tiene más de un mes, que miles lo vieron y que nadie lo interpretó de esa manera "tan oscura".

Marley no tardó en sumarse. En su programa de streaming fue directo al grano: "Hay que centrarnos en lo que está pasando y en cómo evitar que vuelva a suceder". Y ahí clavó el dardo: "No puede ser que se banalicen los casos para llevarlos a taradeces o tratar de unirlos con el mundo del espectáculo. Banalizar las cosas es una vergüenza". Después, en la salida de su ciclo, los cronistas de "SQP" lo esperaban. El conductor llegó serio. "Una barbarie. No podemos escuchar a cualquier...", largó.

Su argumento principal: el foco debería estar en la violencia real. "De lo que tenemos que estar hablando ahora es de Agostina Vega, de lo que pasó, que liberaron al criminal para que hiciera esto después de que ya había atacado a una chica...", sostuvo. Y cerró: "Frivolizar la cosa para tratar de unirlo a un famoso es primitivo total". Sobre la televisión que repite estos cruces, dijo que no debería "darle bolilla".

Este tipo de cruces expone una grieta que va más allá de la chicana mediática. Por un lado, está la preocupación legítima por el lenguaje y los modelos de crianza. Por el otro, el riesgo de etiquetar a un nene de ocho años con categorías pensadas para adultos. Los especialistas en infancia advierten que sobredimensionar un comentario inocente puede generar más daño que el propio comentario. Flor Peña lo sintió en carne propia: ver a su hijo expuesto en todos los programas como ejemplo de "mala crianza" es un dolor que ninguna nota televisiva va a reparar.