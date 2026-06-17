María Becerra reveló cuáles son sus "no negociables" en una relación: "Celos no existen"

Maria Becerra volvió a abrir su corazón y esta vez habló sobre cómo entiende las relaciones de pareja. Durante una entrevista, la cantante explicó cuáles son sus "no negociables" a la hora de compartir su vida con alguien y tomó como ejemplo su vínculo con J Rei.

Para la artista, uno de los aspectos fundamentales es respetar el espacio profesional de cada uno. "Mi trabajo es mi trabajo, es mi sueño y no se puede meter en eso, ni yo en el de él jamás", afirmó.

La intérprete de "Automático" también fue contundente al referirse a los celos, dejando en claro que no tienen lugar dentro de la relación que construyó junto al cantante.

"Celos no existen. Que no venga a hacer una escenita de celos de nada porque no pasarás", expresó, remarcando que esa misma regla también aplica para ella.

Maria explicó que la confianza mutua es una de las bases más importantes del vínculo y aseguró que no siente inseguridad cuando su pareja comparte momentos con otras personas: "Él va a cumpleaños de sus amigos, por ahí veo fotos, hay un montón de amigas y no me genera nada", comentó.

Además, reflexionó sobre la importancia de la libertad dentro de una relación sana. "Lo amo tanto que yo quiero que sea una persona libre. No quiero que me rindas cuentas a mí, no me digas dónde estuviste, no me mandes ubicación", sostuvo.

La cantante también explicó que esa forma de pensar le permite vivir con tranquilidad su intensa agenda laboral. "Así yo también lo puedo hacer. Quiero estar trabajando y no pensar: 'Hace ocho horas que estoy trabajando y no le hablo, debe pensar que...'. Yo quiero estar en paz", agregó.

De esta manera, Maria Becerra dejó en claro que, para ella, el amor no pasa por el control ni por la dependencia, sino por la confianza, el respeto y la posibilidad de que cada persona mantenga su independencia sin dejar de construir un proyecto en común.