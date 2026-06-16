La faceta menos conocida de Soledad Pastorutti: los emprendimientos que construyó lejos de la música

Cuando se habla de Soledad Pastorutti, es inevitable pensar en una de las voces más importantes de la música popular argentina. Sin embargo, detrás de la artista que conquistó festivales, recorrió el mundo y se convirtió en una figura clave del folclore, existe una faceta menos conocida: la de emprendedora.

A lo largo de los años, la cantante de Arequito fue construyendo distintos proyectos que le permitieron expandir su universo más allá de los escenarios. Lejos de limitarse a la música, encontró nuevas formas de conectar con su público y de plasmar su identidad en propuestas propias.

Uno de esos proyectos es Simplemente Soledad, una tienda online donde ofrece productos inspirados en su historia, sus canciones y su esencia artística. Allí se pueden encontrar desde ponchos y remeras hasta mates, pañuelos, bolsos y otros artículos que reflejan el vínculo especial que mantiene con quienes la acompañan desde sus comienzos.

Además de la música, Soledad desarrolló distintos emprendimientos vinculados a la moda y los accesorios

La iniciativa tuvo una gran aceptación y varios productos se agotaron rápidamente, demostrando que el cariño del público trasciende sus discos y presentaciones en vivo.

Pero este camino emprendedor no comenzó ahora. Entre 2021 y 2023 impulsó Tienda Soledad, una propuesta enfocada en indumentaria casual y deportiva, mientras que en 2024 lanzó una colección especial junto a una reconocida marca de ropa inspirada en Que sea con suerte, uno de los trabajos más representativos de su carrera.

La cantante santafesina encontró nuevas formas de conectar con su público a través de proyectos propios

Mucho antes, en 1999, sorprendió con otro proyecto inesperado: el lanzamiento de su propio perfume, Emoción, una fragancia creada especialmente para la artista en pleno auge de popularidad.

"La Sole" también construyó un perfil emprendedor que muchos desconocían.

Cada uno de estos emprendimientos refleja una característica que Soledad siempre destacó en su carrera: la búsqueda constante de nuevos desafíos. Sin abandonar nunca la música, la cantante supo explorar otros caminos, apostar por ideas propias y construir una marca personal que hoy trasciende los escenarios.

Así, la artista muestra una faceta que muchos desconocían. Detrás de la cantante que marcó a generaciones también hay una mujer emprendedora, capaz de transformar su pasión, su historia y su identidad en proyectos que siguen fortaleciendo el vínculo con su público.