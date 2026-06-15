BTS transmitirá su recital en Argentina a los cines de todo el mundo: cómo será el histórico evento global

La fiebre por BTS continúa creciendo y ahora suma un nuevo capítulo que promete quedar en la historia del K-Pop.

El grupo surcoreano confirmó que uno de sus conciertos en Argentina será transmitido en cines de todo el mundo, una iniciativa que permitirá que millones de integrantes de la comunidad ARMY disfruten del espectáculo desde cualquier rincón del planeta.

La noticia generó una enorme repercusión entre los seguidores de la banda, que se prepara para desembarcar en el país con tres shows completamente agotados en el Estadio Único de La Plata como parte de la gira "BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG'".

El recital argentino que podrá verse en todo el planeta

Como parte de una nueva propuesta denominada "Live Viewing", BTS anunció que la próxima transmisión global será la presentación que realizará en Argentina el próximo 24 de octubre.

La iniciativa llega luego del éxito que tuvo la emisión del concierto realizado en Busan el pasado 13 de junio, un evento que reunió a millones de fanáticos alrededor del mundo y que ahora tendrá continuidad con una fecha muy especial para el público latinoamericano.

De esta manera, quienes no lograron conseguir entradas para los recitales o residen lejos de Buenos Aires tendrán la posibilidad de vivir la experiencia desde las salas de cine habilitadas en diferentes países.

Tres noches agotadas para el fenómeno K-Pop

La expectativa por el regreso de la banda surcoreana quedó reflejada en la velocidad con la que se agotaron las localidades para sus presentaciones en Argentina.

El grupo integrado por Jungkook, V, RM, J-Hope, Suga, Jin y Jimin se presentará los días 21, 23 y 24 de octubre, en tres funciones que ya colgaron el cartel de sold out y que prometen convocar a miles de fanáticos llegados desde distintos puntos del país y de la región.

La confirmación de la transmisión mundial elevó aún más la expectativa alrededor de una de las visitas internacionales más importantes del año.

El impresionante alcance de "BTS The Comeback Live: Arirang" en Netflix

El impacto global de BTS también quedó demostrado recientemente en las plataformas de streaming.

Según informó Netflix, el especial en directo "BTS The Comeback Live: Arirang" alcanzó un total de 18,4 millones de espectadores, una cifra que contempla tanto a quienes siguieron la transmisión en vivo como a aquellos que la reprodujeron durante las 24 horas posteriores.

Los números difundidos por la plataforma contrastan con las cifras comunicadas anteriormente por HYBE, la agencia del grupo, que había asegurado que la emisión había superado los 300 millones de espectadores.

Un éxito que dominó los rankings internacionales

El concierto especial grabado en la histórica plaza Gwanghwamun, en Seúl, logró ubicarse entre los contenidos más consumidos de Netflix a nivel global.

El espectáculo ingresó al Top 10 de la plataforma en 80 países y alcanzó el puesto número uno en 24 territorios, consolidando una vez más el fenómeno mundial que representa BTS.

Además, según consignó Variety, el especial se convirtió en el programa de televisión de habla no inglesa más visto de Netflix y ocupó el tercer lugar entre todos los contenidos globales de la plataforma durante ese período.

La multitudinaria convocatoria en Corea del Sur

El evento gratuito realizado por BTS en la plaza Gwanghwamun también dejó cifras significativas.

La presentación reunió a unas 40 mil personas, incluyendo asistentes y personal de seguridad desplegado para el operativo, entre policías, bomberos y otros funcionarios.

La asistencia final resultó menor a las estimaciones iniciales difundidas por HYBE, la policía y el Gobierno, que proyectaban una convocatoria cercana a las 260.000 personas.

BTS vuelve a romper fronteras

La decisión de transmitir el recital desde Argentina a salas de cine de todo el mundo confirma el enorme alcance internacional que mantiene BTS y su capacidad para generar acontecimientos globales.

Con miles de fanáticos preparándose para vivir las tres noches en La Plata y millones siguiendo la transmisión desde otros países, el show del 24 de octubre promete convertirse en uno de los eventos musicales más importantes del año para la comunidad ARMY y para la industria del entretenimiento a nivel mundial.