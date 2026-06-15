Marky Ramone revive dos clásicos históricos y los transforma en himnos punk rock

La historia del rock vuelve a cruzar generaciones de la mano de Marky Ramone. El icónico baterista, reconocido mundialmente por su paso por los Ramones, presentó sus nuevas versiones de dos canciones fundamentales de los años 60: "Blowin' in the Wind", de Bob Dylan, y "Time Won't Let Me", de The Outsiders.

Ambos temas, que formaron parte de la banda sonora de sus primeros años como músico y fanático del rock, fueron reinterpretados bajo una impronta punk rock, manteniendo su esencia original pero sumando la potencia y velocidad que caracterizan al estilo que ayudó a popularizar en todo el mundo.

Dos clásicos que marcaron una época

Las canciones elegidas por Marky Ramone tienen un peso histórico indiscutible dentro de la música popular.

Por un lado, "Blowin' in the Wind", publicada por Bob Dylan en 1962, se convirtió en uno de los himnos más representativos de una generación gracias a su mensaje reflexivo y su fuerte contenido social.

Por otro, "Time Won't Let Me", compuesta por Tom King y Chet Kelley e interpretada originalmente por The Outsiders en 1965, logró transformarse en uno de los grandes clásicos del rock estadounidense de los años sesenta.

Ahora, ambas canciones encuentran una nueva vida a través de la mirada artística de Marky Ramone, quien decidió llevarlas al terreno del punk rock para incorporarlas a su repertorio actual.

Grabadas en Buenos Aires y con sello argentino

Las nuevas versiones fueron registradas en los prestigiosos estudios Romaphonic durante los días 18 y 19 de febrero de 2026.

La producción contó además con la mezcla de Martín Pomares, quien trabajó en el sonido final de ambas grabaciones para potenciar la energía y el carácter de estas reinterpretaciones.

La banda que acompaña a Marky Ramone

Para esta nueva etapa musical, Marky Ramone estuvo acompañado por una sólida formación integrada por músicos de amplia trayectoria:

Marky Ramone - batería

Iñaki "Pela" Urbizu - voz

Marcelo Gallo - guitarra

Martín Sauan - bajo

Juntos lograron darle una identidad renovada a dos composiciones históricas que atraviesan generaciones y continúan vigentes más de seis décadas después de su lanzamiento original.

Un puente entre el pasado y el presente del rock

Con estas nuevas versiones, Marky Ramone vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar clásicos desde una perspectiva contemporánea, respetando la esencia de las obras originales mientras las acerca al universo del punk rock.

La elección de "Blowin' in the Wind" y "Time Won't Let Me" no solo refleja las influencias musicales que marcaron sus inicios, sino también su intención de mantener vivo el legado de canciones que siguen inspirando a músicos y fanáticos alrededor del mundo.