Paul McCartney sorprendió a los fans y reveló quién fue su Beatle favorito: "Creo que todos admirábamos a.."

A sus 84 años, Paul McCartney continúa escribiendo nuevos capítulos en una carrera que marcó para siempre la historia del rock.

El ex integrante de The Beatles acaba de presentar "The Boys of Dungeon Lane", un álbum profundamente personal en el que repasa momentos de su infancia en Liverpool, sus primeros pasos en la música y los años compartidos junto a la banda más influyente de todos los tiempos.

La llegada de este nuevo trabajo discográfico también abrió la puerta a una serie de entrevistas en las que el artista británico recordó anécdotas, experiencias y vínculos que construyeron su legado artístico.

La pregunta que generó una respuesta inesperada

Durante una charla con Amelia Dimoldenberg en el popular ciclo Chicken Shop Date, McCartney fue consultado sobre una curiosidad que durante décadas alimentó debates entre fanáticos: quién era su Beatle favorito.

La respuesta tomó por sorpresa a muchos seguidores.

Inicialmente, el músico respondió con humor:

"Bueno, solo queda uno. Ahora mismo, es Ringo", dijo entre risas.

Sin embargo, luego profundizó sobre la dinámica interna que existía dentro del grupo durante los años de mayor éxito.

"Durante The Beatles creo que todos admirábamos a John. Era como el líder, aunque oficialmente no había un líder en el grupo. Era muy ingenioso y era genial tenerlo en el grupo", recordó.

La declaración volvió a poner en primer plano la figura de John Lennon, compañero inseparable de composición durante gran parte de la trayectoria de la banda.

El reconocimiento a John Lennon

Lejos de alimentar las históricas versiones sobre una supuesta rivalidad entre ambos músicos, McCartney destacó la admiración que existía hacia Lennon dentro del grupo.

"Creo que todos podríamos haber dicho que John era nuestro Beatle favorito", confesó.

Las palabras del artista británico resonaron rápidamente entre los fanáticos de The Beatles, quienes durante años siguieron de cerca la relación entre dos de los compositores más importantes de la música popular.

Un álbum atravesado por la nostalgia

Más allá de la repercusión de sus declaraciones, el foco principal de McCartney hoy está puesto en "The Boys of Dungeon Lane", un trabajo que representa su primer álbum de estudio en seis años.

Su lanzamiento anterior había sido "McCartney III", editado en 2020.

En esta nueva producción, el músico explora recuerdos de su niñez en Liverpool, la influencia de sus padres, los desafíos de aquellos primeros años y las aventuras que compartió junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr antes de convertirse en figuras mundiales.

La recepción de la crítica especializada

El nuevo trabajo recibió comentarios positivos por parte de distintos medios especializados.

Publicaciones como NME y Far Out Magazine destacaron el carácter introspectivo del álbum y la manera en que McCartney logra conectar su presente con los recuerdos de una etapa fundacional de su vida.

En su reseña, NME señaló:

"A pesar de la ausencia de grandes sorpresas, es un placer acompañar a McCartney en su regreso al lugar que alguna vez ocupó".

Una leyenda que sigue mirando hacia adelante

Con más de seis décadas de trayectoria, Paul McCartney continúa encontrando nuevas formas de conectar con su historia y con su público. Entre canciones cargadas de memoria y confesiones que despiertan la nostalgia de millones de fanáticos, el músico vuelve a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes de la cultura popular. Mientras "The Boys of Dungeon Lane" suma reproducciones en plataformas digitales, sus recuerdos junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr vuelven a emocionar a generaciones enteras alrededor del mundo.