Julieta Venegas le pone voz a "La Niña Futbolista" rumbo al Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la música también se suma a la celebración. En ese contexto, Julieta Venegas presentó una nueva versión de "La Niña Futbolista", la emblemática canción de la banda mexicana Patita de Perro, en una propuesta impulsada por el Gobierno de México para promover la igualdad de oportunidades y la participación femenina en el deporte.

La reinterpretación, realizada junto al Coro del Conservatorio Nacional de Música y con producción de Yamil Rezc, fue presentada oficialmente en el marco de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Julieta Venegas reversiona "La Niña Futbolista" y lleva un mensaje de inclusión y empoderamiento

Según contó la propia Julieta Venegas, la invitación llegó desde la Secretaría de las Mujeres y la motivó especialmente por el mensaje que transmite la canción. "Todo el tiempo que trabajamos la canción imaginé a una niña que sueña con jugar fútbol y que alguien le dice que no se puede", expresó la artista.

Además, agregó: "Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino ir tras lo que desean".

La nueva versión conserva el espíritu original del tema compuesto por Ignacio Silva en 2003, pero suma una producción renovada y una interpretación cargada de sensibilidad que refuerza su mensaje de empoderamiento.

El videoclip fue grabado en los históricos Estudios Churubusco y contó con la participación de distintas instituciones culturales mexicanas. La propuesta busca transmitir una idea clara: que ningún sueño debería verse limitado por prejuicios o estereotipos de género.

Durante la presentación oficial, autoridades mexicanas destacaron que la iniciativa forma parte del denominado "Mundial Social", un proyecto que acompaña la organización de la Copa del Mundo con acciones culturales y educativas.

Con esta nueva versión de "La Niña Futbolista", Julieta Venegas vuelve a demostrar el poder de la música como herramienta de transformación social, llevando un mensaje inspirador para las nuevas generaciones en la previa de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.