Dante Spinetta anuncia su regreso al Teatro Ópera para presentar "Día 3"
Tras agotar Niceto Club, el músico suma una nueva fecha en la Ciudad de Buenos Aires y continúa expandiendo la gira de su más reciente álbum, una obra que completa la trilogía iniciada con "Puñal" y continuada con "Mesa Dulce".
Dante Spinetta continúa viviendo un gran presente artístico y anunció un nuevo hito en la gira de presentación de "Día 3", su más reciente trabajo discográfico. Luego de agotar las entradas para su show en Niceto Club, el artista confirmó una nueva presentación en el emblemático Teatro Ópera, donde se presentará el próximo 10 de octubre.
El anuncio llega acompañado de nuevas fechas en distintos puntos del país. Además de sus conciertos ya confirmados en Santa Fe y Córdoba, Dante también sumó presentaciones en San Isidro y La Plata, consolidando una gira que lo llevará a reencontrarse con su público en diferentes ciudades argentinas.
"Día 3" representa una nueva evolución en la carrera del músico, productor y compositor. El álbum completa la trilogía iniciada con Puñal (2017) y continuada con Mesa Dulce (2022), trabajo que le valió su primer Latin Grammy como solista. En esta nueva obra, Dante vuelve a demostrar su capacidad para fusionar géneros y construir una identidad sonora propia, atravesada por el funk, el soul, el rock y la música urbana.
Durante los conciertos, el público podrá disfrutar en vivo de canciones como "Pensando en ella", "Maldito frenesí", "Me quedo acá" y "El Reset", además de los clásicos que marcaron más de tres décadas de trayectoria.
Acompañado por una sólida banda integrada por Axel Introini, Pablo González, Matías Rada y Matías Méndez, Dante llevará al escenario un espectáculo que refleja la esencia de este nuevo capítulo artístico y reafirma su lugar como uno de los músicos más innovadores e influyentes de la escena latinoamericana.
Con una carrera en constante movimiento y un sonido que desafía cualquier etiqueta, Dante Spinetta se prepara para una nueva serie de conciertos que tendrán como punto culminante su esperado regreso al Teatro Ópera, donde presentará oficialmente uno de los discos más ambiciosos de su trayectoria.