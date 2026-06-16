Ángela Torres y Nicki Nicole serán parte del jurado de Popstars en su esperado regreso a la pantalla de Telefe

Después de años de espera, uno de los formatos musicales más recordados de la televisión argentina prepara su regreso.

Popstars, el programa que marcó a toda una generación y dio origen a fenómenos musicales que trascendieron la pantalla, volverá con una edición completamente renovada de la mano de Telefe y Disney+.

La nueva apuesta combinará talento, emoción, desafíos artísticos y el detrás de escena del exigente proceso de formación de una banda musical. Además, contará con un jurado integrado por figuras de distintas generaciones que representan el presente de la industria.

Un jurado de lujo para encontrar a las nuevas estrellas

Uno de los grandes atractivos de esta nueva edición será su panel de jurados.

La cantante y actriz Ángela Torres aportará su experiencia en televisión, teatro y música, ámbitos en los que construyó una sólida carrera que la convirtió en una de las artistas más versátiles de su generación.

A su lado estará Nicki Nicole, una de las máximas referentes de la música urbana latinoamericana. La rosarina logró proyección internacional gracias a una serie de éxitos que la llevaron a presentarse en algunos de los escenarios más importantes del mundo y a colaborar con reconocidos artistas globales.

El jurado se completará con Charlie García, reconocido por su trabajo en el desarrollo artístico de numerosos proyectos de la música latina. Su experiencia será clave para acompañar el crecimiento de las participantes a lo largo de la competencia.

Nico Vázquez será el conductor del programa

La conducción estará a cargo de Nico Vázquez, quien tendrá la responsabilidad de acompañar a las participantes durante cada una de las etapas del certamen.

El actor y conductor será el encargado de presentar los desafíos, compartir las historias detrás de cada aspirante y transmitir la emoción de una competencia que buscará encontrar a la próxima gran banda pop del país.

Una experiencia multiplataforma entre Telefe y Disney+

La nueva edición de Popstars llegará con una fuerte apuesta tecnológica y de distribución.

Gracias a un acuerdo estratégico entre Telefe y Disney+, cada emisión podrá verse en simultáneo por la pantalla abierta y a través de la plataforma de streaming.

Además, una vez finalizado cada programa, los episodios quedarán disponibles en Disney+ junto a "Mucho más Popstars", un contenido exclusivo que permitirá acceder a ensayos, backstage, momentos inéditos, convivencia entre las participantes y material nunca visto.

A esto se sumará una ventana adicional de emisión en Disney Channel, donde cada capítulo se emitirá 24 horas después de su estreno.

Cómo será la competencia

Producido por Telefe junto a RGB Entertainment y distribuido internacionalmente por Banijay Rights, el formato buscará descubrir a las próximas figuras del pop argentino.

La convocatoria está abierta para chicas de entre 18 y 25 años que sueñen con desarrollarse profesionalmente en la música y formar parte de una nueva banda.

A lo largo del programa deberán atravesar distintas instancias de selección, entrenamiento y performance, donde pondrán a prueba su talento, disciplina, carisma y capacidad para trabajar en equipo.

Cómo anotarse para participar

Las interesadas en formar parte de la competencia ya pueden iniciar el proceso de inscripción.

Para participar deberán completar el formulario disponible en mitelefe.com/convocatorias y subir a YouTube un video de un minuto cantando a capela.

La producción seleccionará a las participantes que avanzarán a las siguientes etapas del proceso.

Un regreso que busca volver a hacer historia

Con una convocatoria abierta en todo el país, una propuesta renovada y figuras de primer nivel al frente del proyecto, Popstars se prepara para volver a ocupar un lugar central en la televisión y el streaming.

La apuesta busca conectar con quienes vivieron el fenómeno original y también con una nueva generación de jóvenes artistas que sueñan con abrirse camino en la música. Muy pronto, el histórico formato volverá a encender la ilusión de miles de participantes y espectadores, con la misión de encontrar a las próximas grandes estrellas del pop argentino.



