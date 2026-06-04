HELLOLOLA desafía todas las reglas con "HELLO MOÑA", un EP nacido del caos, los memes y la cultura digital

HELLOLOLA continúa construyendo un camino propio dentro de la escena alternativa y urbana.

Luego de presentar en exclusiva su nuevo universo artístico en Uniclub, la artista lanza "HELLO MOÑA", un EP que funciona como una declaración de principios y que profundiza una identidad marcada por la espontaneidad, la provocación y una mirada femenina libre de filtros.

Lejos de seguir fórmulas tradicionales, el proyecto abraza el caos, la exageración y el lenguaje de internet para transformarlos en una experiencia musical y visual que busca romper con cualquier expectativa.

Un EP que convierte el hate y los memes en arte

Con "HELLO MOÑA", la artista construye una propuesta que encuentra inspiración en los códigos del under y en la cultura digital contemporánea.

El proyecto toma elementos como las burlas, los memes y el hate que circulan en redes sociales para convertirlos en herramientas creativas.

Desde esa lógica, cada canción juega con el absurdo, la ironía y la exageración como parte fundamental de su identidad.

La artista apuesta por una narrativa donde lo impredecible y lo caótico dejan de ser un error para convertirse en una virtud.

Un sonido explosivo pensado para la pista

Musicalmente, el EP atraviesa géneros como el hyperpop, el neoperreo, la cumbia y el trap electrónico, dando forma a una propuesta intensa, acelerada y cargada de energía.

A lo largo de las canciones aparecen bajos distorsionados, glitches digitales, sintetizadores industriales, referencias a la estética de los años 2000 y estructuras que cambian constantemente para sorprender al oyente.

La combinación de estos elementos da como resultado una experiencia sonora diseñada para el club y para quienes buscan propuestas alejadas de los formatos convencionales.

El tracklist de "HELLO MOÑA"

El nuevo trabajo de HELLOLOLA está compuesto por seis canciones:

ARRANCÁ CON FUERZA TU RAXET CULO ILEGAL A PELO CON MI WA LAS LOCAS ????

Cada una de ellas representa una faceta distinta del universo conceptual que propone el EP.

Canción por canción: así se construye el universo de HELLO MOÑA

El primer adelanto fue "ARRANCÁ CON FUERZA", una canción que introdujo las bases conceptuales de esta etapa artística a través de una estética atravesada por el exceso, los memes y la nostalgia digital.

Por su parte, "TU RAXET" lleva el trap hacia un territorio frenético y maximalista, combinando sintetizadores saturados y bajos distorsionados.

Uno de los momentos destacados del EP llega con "CULO ILEGAL", tema que marca la primera colaboración de HELLOLOLA con la rapera española La Blackie.

En tanto, "A PELO CON MI WA" mezcla referencias de la música tropical con una producción influenciada por el neoperreo y el RKT, mientras que "LAS LOCAS" explora una faceta más oscura e industrial mediante percusiones mecánicas, una interpretación intensa y una atmósfera nocturna.

Finalmente, el misterioso track "????", permanece oculto y será revelado en las próximas semanas para completar el concepto integral de "HELLO MOÑA".

Una identidad construida desde la irreverencia

Más que un lanzamiento musical, "HELLO MOÑA" se presenta como una extensión del universo creativo de HELLOLOLA.

El proyecto combina música, visuales post-internet y referencias permanentes a la cultura digital para construir una identidad que desafía los moldes tradicionales.

El comienzo de una nueva etapa

Con este EP, la artista reafirma su intención de hacer música bajo sus propias reglas.

Entre beats explosivos, humor, ironía y una estética inspirada en internet, la artista consolida una propuesta auténtica que encuentra en el caos su principal fortaleza y que promete seguir expandiendo los límites de su universo creativo.