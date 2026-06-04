Zell apuesta a lo grande: el referente emergente del urbano argentino llega al Estadio Malvinas Argentinas

Zell se consolida como una de las figuras con mayor crecimiento dentro de la nueva generación de la música urbana argentina.

Impulsado por colaboraciones de alto impacto, millones de reproducciones en plataformas digitales y una creciente proyección internacional, el artista vive un presente de expansión constante.

En ese contexto, dará un paso decisivo en su carrera con un concierto propio en el Estadio Malvinas Argentinas, donde presentará en vivo su más reciente trabajo, "Zelly".

Cuándo toca Zell en Buenos Aires

La cita será el próximo 12 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas, un escenario que marcará un nuevo hito para Alan Gauto, el joven artista detrás del proyecto musical.

El show llega luego de una serie de presentaciones exitosas y en medio de una etapa en la que su música continúa ganando espacio tanto en Argentina como en mercados internacionales.

Cómo comprar entradas para ver a Zell

Los tickets para el concierto ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse exclusivamente a través de TuEntrada.com.

La expectativa por este espectáculo es alta, ya que se trata de la presentación más ambiciosa de su carrera hasta el momento y contará con una puesta en escena inspirada en el universo conceptual de "Zelly".

Una propuesta que busca renovar el sonido urbano

En pocos años, el artista logró posicionarse como una de las figuras emergentes más interesantes del género.

Su propuesta combina elementos del trap, el pop y las tendencias globales de la música urbana, construyendo una identidad propia que conecta con la cultura digital, la estética contemporánea y las nuevas formas de consumo musical.

Su crecimiento también responde a una visión artística integral. Además de la música, el proyecto se expande hacia disciplinas como la moda, el arte, la producción y la composición, consolidando un universo creativo que trasciende las canciones.

De las colaboraciones destacadas al reconocimiento internacional

El ascenso del artista estuvo acompañado por importantes colaboraciones dentro de la escena argentina.

Entre los trabajos más destacados aparecen "Starboy Remix", junto a Duki y Neo Pistea, además del éxito "xq te enamoraste" junto a Tiago PZK.

A nivel internacional también dio pasos significativos al trabajar con Vinylz, reconocido por sus producciones junto a Drake.

Estas experiencias fortalecieron su perfil artístico y ampliaron su alcance fuera de Argentina, especialmente en mercados clave para el género urbano.

"Zelly", el alter ego que impulsa una nueva etapa

El lanzamiento de "Zelly" representó un punto de inflexión en la carrera del artista. El EP introduce a Zelly, un alter ego que simboliza el caos, la impulsividad y la exploración de nuevas facetas creativas.

A través de este concepto, Zell profundiza una propuesta sonora que fusiona el trap con influencias de la electrónica y el pop, ampliando los límites de su música.

Dentro del proyecto se destaca el single "Vos, yo y tu ego", una canción que logró una gran repercusión en TikTok y se convirtió en uno de los temas más comentados por sus seguidores.

El impacto de Lollapalooza y la expansión internacional

La puesta en escena de este universo artístico tuvo uno de sus momentos más impactantes durante su presentación en Lollapalooza Argentina 2026, donde sorprendió a miles de asistentes al llevar el concepto de Zelly al escenario mediante un gigantesco muñeco inflable.

Actualmente, el proyecto continúa creciendo con una presencia cada vez más fuerte en Estados Unidos y una gira por España que busca abrir nuevas puertas para su música en el mercado internacional.

El desafío más grande de su carrera

Luego de presentaciones destacadas en Complejo C Art Media, Zell se prepara para afrontar el show más ambicioso de su trayectoria.

El concierto del 12 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas aparece como una oportunidad para reafirmar su crecimiento y conectar con una audiencia cada vez más amplia.

Un artista con la mirada puesta en el mundo

Con una identidad artística definida, colaboraciones de peso y una proyección que no deja de expandirse, Zell continúa construyendo su camino dentro de la música urbana.

El próximo recital en Buenos Aires no solo marcará un nuevo capítulo en su carrera, sino que también confirmará el lugar que busca ocupar como una de las grandes apuestas del nuevo sonido argentino.