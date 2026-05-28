Tan Biónica anunció su regreso a Mar del Plata: Cómo y dónde conseguir entradas

Después de convocar a miles de personas en sus recientes presentaciones en el Estadio Vélez, Tan Biónica confirmó una nueva parada de su gira y volverá a encontrarse con el público de Mar del Plata.

La banda integrada por Chano, Bambi, Seby y Diega llegará al Polideportivo Islas Malvinas para continuar con el tour de presentación de su disco "El Regreso".

Cuándo será el show en Mar del Plata

La esperada presentación de Tan Biónica se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Polideportivo Islas Malvinas, una de las plazas más importantes de la costa argentina.

La fecha formará parte de la gira internacional con la que el grupo viene recorriendo distintos países y ciudades luego de su regreso a los escenarios.

Cómo y dónde conseguir las entradas

Solamente quedan entradas para el show del 22 de noviembre a través del portal Articket.

Además, quienes compren con tarjetas del Banco Provincia podrán acceder al beneficio de 4 cuotas sin interés.

Un regreso que volvió a encender a sus fanáticos

El comienzo de 2026 encontró a la banda atravesando uno de los momentos más fuertes de esta nueva etapa.

Las tres fechas agotadas en Vélez marcaron el reencuentro definitivo entre el grupo y su público, con conciertos donde sonaron tanto los grandes himnos de su carrera como las canciones nuevas de "El Regreso", interpretadas en vivo por primera vez.

Ese disco significó mucho más que un lanzamiento. Luego de diez años sin editar material inédito, el álbum representó el inicio de un nuevo ciclo artístico y emocional para la banda.

"El Regreso", el álbum que abrió una nueva etapa

Con diez canciones originales y colaboraciones junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, el trabajo logró una importante repercusión desde su estreno.

El disco alcanzó el noveno puesto en el ranking global de debuts de Spotify y todas sus canciones ingresaron al Top 50 de Argentina.

El sonido del álbum mantiene la esencia pop rock que convirtió a Tan Biónica en una de las bandas más populares del país, aunque suma una búsqueda más renovada y actual.

Para muchos seguidores, este proyecto simbolizó también la reconstrucción del vínculo entre los integrantes y el regreso definitivo del grupo a los escenarios.

Una banda que marcó a toda una generación

Desde sus comienzos en Buenos Aires, la banda logró construir una identidad propia mezclando pop, rock y electrónica.

Con canciones que atravesaron distintas generaciones, el grupo se transformó en uno de los nombres más importantes de la música argentina de las últimas dos décadas.

La conexión con el público volvió a quedar reflejada tras el regreso de la banda.

En 2025, el grupo obtuvo dos Premios Gardel: Mejor Álbum en Vivo por "La Última Noche Mágica - Estadio River Plate" y Mejor Canción Pop Rock por "Arruinarse", tema realizado junto a Airbag.

Las próximas fechas de la gira "El Regreso Tour"

El tour internacional de Tan Biónica continuará recorriendo distintos países y ciudades durante los próximos meses:

Ciudad de México - Teatro Metropólitan: 10 de septiembre

Montevideo - Antel Arena: 18, 19 y 20 de septiembre

Asunción - Arena Asunción: 10 de octubre

Barcelona - Razzmatazz: 22 de octubre

Madrid - Live Las Ventas: 25 de octubre

Corrientes - Estadio Boca Unidos: 31 de octubre

Córdoba - Estadio Instituto: 14 de noviembre

Rosario - Estadio Newell's Old Boys: 5 de diciembre

La Plata - Estadio UNO: 12 de diciembre





Una vuelta que sigue sumando capítulos

Con una gira que continúa agregando fechas y un disco que consolidó su nueva etapa, Tan Biónica mantiene intacta la conexión con sus seguidores.

El regreso del grupo no solo reactivó la nostalgia de quienes crecieron con sus canciones, sino que también confirmó que la banda todavía ocupa un lugar central dentro del pop rock argentino.



