Tan Biónica habilita nuevas localidades y entra en la recta final hacia tres noches históricas en Vélez

La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los eventos musicales más esperados del año. La banda argentina Tan Biónica confirmó tres noches en el Estadio Vélez los días 27, 28 y 29 de marzo, en el marco de su gira "El Regreso".

Debido a la gran demanda del público, la organización anunció nuevas localidades disponibles, acercando la recta final hacia lo que promete ser uno de los shows más importantes en la historia del grupo.

Después de diez años sin lanzar música nueva, la banda integrada por Chano Charpentier, Bambi Charpentier, Diego Lichtenstein y Sebastián Seoane vuelve a encontrarse con su público en un momento muy especial de su carrera.

Durante estas presentaciones, el grupo interpretará por primera vez en vivo las canciones de su nuevo álbum El Regreso, junto a los clásicos que marcaron su historia y que siguen siendo parte de la banda sonora de toda una generación.

Ensayos y preparación para un show histórico

Mientras crece la expectativa por las tres fechas en Vélez, los integrantes de la banda se encuentran ensayando intensamente y ultimando detalles de un espectáculo pensado para recorrer todas las etapas de su trayectoria.

En un clima íntimo de preparación, el grupo trabaja sobre arreglos, puesta escénica y dinámica del show, repasando tanto las nuevas canciones como los grandes hits que los convirtieron en una de las bandas más populares del pop argentino.

Entre risas, momentos de concentración y ajustes musicales, el proyecto comienza a tomar forma como un show que combinará nostalgia, emoción y la energía característica de Tan Biónica en vivo.

El regreso con nueva música

El álbum El Regreso marcó el inicio de una nueva etapa para el grupo y rápidamente se convirtió en uno de los lanzamientos más fuertes del año.

El disco superó los 60 millones de reproducciones globales y debutó completo en el Top 50 de Argentina, con canciones como Tus Cosas (junto a Airbag), Boquitas Pintadas (con Nicki Nicole) y Mi Vida junto a Andrés Calamaro.

Con este nuevo trabajo, la banda reafirma su identidad musical combinando el sonido clásico que la consagró con una renovación sonora que conquistó tanto a sus seguidores históricos como a nuevas generaciones.

Nuevas entradas disponibles

Las nuevas localidades para los shows del 27, 28 y 29 de marzo ya se encuentran disponibles a través de EnigmaTickets, con distintos medios de pago y promociones en cuotas.

Con tres noches en Vélez, Tan Biónica se prepara para un reencuentro masivo con su público, en un espectáculo que promete mezclar recuerdos, emoción y nuevas canciones en lo que ya se perfila como uno de los grandes momentos de la música argentina reciente.