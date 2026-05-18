Tiësto estrenará "Don't Lose Your Head" en EDC Las Vegas antes de su lanzamiento oficial

Tiësto continúa marcando el pulso de la escena electrónica global y protagonizó uno de los momentos más esperados del año al estrenar en vivo su nuevo sencillo "Don't Lose Your Head" durante su presentación en el escenario circuitGround del Electric Daisy Carnival en Las Vegas.

La canción, que cuenta con la participación vocal de Olivia Sebastianelli, tuvo su primera escucha este 16 de mayo frente a miles de fanáticos durante un momento especial preparado dentro del set de Tiësto. El lanzamiento oficial del single está previsto para el próximo 29 de mayo en todas las plataformas digitales.

Tiësto presentó en vivo "Don't Lose Your Head" en Electric Daisy Carnival Las Vegas

Una nueva etapa musical

Con "Don't Lose Your Head", Tiësto continúa explorando una nueva etapa creativa, manteniendo la esencia que lo convirtió en una referencia mundial de la música dance, pero incorporando nuevos matices sonoros y una producción más contemporánea.

"Esta canción se trata de avanzar y probar cosas nuevas sin dejar de ser fiel al sonido que lo inició todo. Está hecha para la pista de baile", expresó el artista sobre este nuevo lanzamiento.

La canción combina la energía característica de Tiësto con una propuesta fresca y global, pensada para conectar con públicos de distintas partes del mundo.

Un calendario internacional imparable

Este lanzamiento llega mientras Tiësto continúa con una intensa agenda internacional que incluye su residencia de verano en Ibiza y múltiples presentaciones en festivales de primer nivel durante todo el año.

Con décadas liderando la música electrónica, Tiësto vuelve a demostrar que sigue reinventándose y marcando el camino dentro de la escena global.



