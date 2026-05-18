Valentina Olguín y Lauta presentan "Se Jodió", una cumbia pop para cantar, bailar y cerrar ciclos

Valentina Olguín y Lauta presentan "Se Jodió", su nueva colaboración, una apuesta fresca y explosiva que fusiona cumbia pop, emociones intensas y una actitud frontal para convertir una ruptura amorosa en una canción imposible de no cantar.

Disponible en todas las plataformas digitales, el single propone una historia atravesada por la traición, el arrepentimiento y la decisión de no volver atrás. Lejos de quedarse en la tristeza, ambos artistas transforman el dolor en una canción con fuerza, ritmo y personalidad.

Con una frase que resume el espíritu del tema -"Esta vez sí se jodió, mataste nuestro amor"-, la canción construye un relato directo y sin filtros, donde los mensajes, las llamadas y la desilusión marcan el quiebre definitivo de una relación.

Un videoclip con sello cordobés

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip grabado en Córdoba, con escenas realizadas en el predio de David Nalbandian. La estética campestre y natural acompaña el tono narrativo del single, aportando identidad visual a una historia tan intensa como bailable.

Dos artistas en gran presente

Este lanzamiento llega en un gran momento para Valentina Olguín, quien continúa consolidando su carrera solista junto a Warner Music Argentina. Luego de destacarse como voz principal de Dame 5, la artista viene construyendo una identidad propia que cruza pop, cumbia, cuarteto y sonidos urbanos.

Valentina Olguín presenta "Se Jodió", una cumbia pop junto a Lauta

Por su parte, Lauta llega a esta colaboración luego del impacto de Puñaladas, consolidando su presente dentro de la nueva escena argentina.

Con "Se Jodió", Valentina Olguín y Lauta entregan una canción con espíritu popular, pensada para quienes alguna vez tuvieron que cerrar una historia... pero decidieron hacerlo bailando.

Mirá el nuevo videoclip de Valentina Olguín y Lauta "Se Jodió"