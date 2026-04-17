A días de su nuevo Movistar Arena, Q' Lokura lanza "Puñaladas" en versión cuarteto junto a Lauta y Amigo de Artistas

A pocos días de su novena presentación en el Movistar Arena, Q' Lokura vuelve a encender la escena con un nuevo lanzamiento: la versión cuartetera de "Puñaladas", en colaboración con Lauta y Amigo de Artistas.

El tema, que en su versión original ya superó las 20 millones de visualizaciones en YouTube, suma ahora el sello característico de la banda liderada por Nicolás Sattler y Facundo "El Chino" Herrera, quienes transforman la canción en una propuesta aún más bailable y festiva.

En la previa de un nuevo Movistar Arena, Q' Lokura presenta "Puñaladas" junto a Lauta y Amigo de Artistas

El videoclip fue registrado en vivo en la Plaza de la Música, capturando la energía del público y esa conexión directa que define cada show del grupo. La puesta refleja el espíritu actual de Q' Lokura: una experiencia que combina el ADN del cuarteto con una estética renovada, efectos impactantes y momentos interactivos.

Este lanzamiento llega en un momento clave para la banda, que se prepara para un nuevo hito en su carrera con otro Movistar Arena en Buenos Aires. Más que un recital, el show promete ser una experiencia inmersiva donde el vínculo con el público se potencia en cada instante.

Además, el grupo continúa expandiendo su alcance con el "En Movimiento Tour", una gira internacional que los llevará por distintos países como Argentina, Estados Unidos, España, Chile, Uruguay, Paraguay, México y Bolivia, consolidando su crecimiento y llevando el cuarteto a nuevas audiencias.

Con "Puñaladas" en versión cuarteto, Q' Lokura reafirma su capacidad de reinventarse y mantenerse en el centro de la escena, siempre fiel a su esencia: hacer bailar a todos.

Mirá el nuevo videoclip de Q´Lokura junto a Lauta y Amigo de Artistas