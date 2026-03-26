Kilómetro: el nuevo festival que reúne a Q'Lokura, La K'onga y La Banda de Carlitos llega al Kempes

El próximo 1 de mayo, el Estadio Mario Alberto Kempes será el punto de partida de Kilómetro, un nuevo festival que promete convertirse en uno de los grandes encuentros del año para el cuarteto. Más que un show, la propuesta se presenta como una experiencia inmersiva donde cada artista funciona como una parada en un recorrido cargado de música, energía y emoción.

El line up estará encabezado por Q'Lokura, La K'onga, Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, además de artistas invitados que aún no fueron anunciados. La propuesta busca reunir a miles de personas en una jornada completa donde la música será el eje central, acompañada por espacios gastronómicos, zonas de experiencias y una producción de gran escala.

El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario de Kilómetro, el nuevo festival que celebra al cuarteto en su lugar de origen

El festival llega en un gran momento para sus protagonistas

Q'Lokura atraviesa una etapa de fuerte crecimiento, consolidándose como uno de los proyectos más escuchados del género y llevando su "En Movimiento Tour" por distintas ciudades y países. Además, la banda volverá a presentarse en el Movistar Arena el próximo 25 de abril, reafirmando su expansión hacia plazas clave como Buenos Aires.

Q'Lokura, La K'onga y La Banda de Carlitos encabezan un line up con los artistas más convocantes del género

Por su parte, La K'onga continúa celebrando sus 23 años de trayectoria en un presente consagratorio. Con hits como "Ya No Vuelvas", que superó los 500 millones de reproducciones, el grupo sigue expandiendo su alcance a nivel internacional con giras por Estados Unidos y propuestas innovadoras como el "Crucero de la Música". Además, llegará al Movistar Arena con dos fechas el 23 y 24 de junio.

El festival propone una experiencia integral con música en vivo, espacios gastronómicos y zonas interactivas para el público

En tanto, La Banda de Carlitos vive un momento especial en el marco de sus 30 años de historia. La incorporación de Eugenia Quevedo en 2022 marcó un punto de inflexión, aportando una nueva energía al grupo y consolidando una propuesta que se destaca tanto en estudio como en vivo.

Con una producción de gran escala, Kilómetro busca consolidarse como uno de los eventos más importantes del cuarteto en Argentina

Con miles de asistentes esperados, Kilómetro se posiciona como un evento de gran escala dentro del calendario cultural argentino, especialmente en Córdoba, cuna del cuarteto. Desde la organización adelantaron que próximamente se anunciarán los detalles sobre la venta de entradas, con diferentes sectores y opciones para el público.