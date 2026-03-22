Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel en su cumpleaños: torta gigante, beso en el escenario y anuncio de casamiento

Tini Stoessel vivió un cumpleaños inolvidable sobre el escenario. La cantante se presentó el viernes 20 y sábado 21 de marzo en el estadio Mario Alberto Kempes como parte de su gira Futttura World Tour, con funciones totalmente agotadas y una puesta impactante que hizo vibrar a más de 30 mil personas por noche.

Durante la segunda fecha, que coincidió con su cumpleaños número 29, el show se detuvo para darle lugar a un momento tan emotivo como inesperado. Mientras el público entonaba el "Feliz cumpleaños", Tini saludaba a su equipo en el escenario sin imaginar que la sorpresa estaba a punto de llegar.

Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel en pleno show en el estadio Mario Alberto Kempes con una torta gigante

De repente, Rodrigo De Paul apareció con una torta gigante de dos pisos especialmente preparada para la ocasión. La reacción fue inmediata: gritos ensordecedores, ovación general y una Tini visiblemente emocionada al ver al mediocampista del Inter Miami. La artista giró, se acercó a la torta y besó al futbolista en un gesto que desató la euforia total del estadio.

Con el micrófono en mano, Tini continuó el momento festivo y se lo cedió a De Paul, quien cantó apenas un fragmento del cumpleaños feliz y se refirió a la cantante por su nombre real, Martina, generando aún más ternura entre los presentes.

Tras la salida del jugador, el recital siguió con normalidad, pero la emoción todavía estaba en el aire. Minutos después, la propia Tini sorprendió al público al confirmar los rumores que circulaban desde hacía semanas: "Sí, nos vamos a casar", susurró al micrófono, provocando una nueva ola de gritos y aplausos.

La noche también estuvo marcada por grandes invitados que se sumaron al espectáculo, entre ellos Tiago PZK, Angela Torres, Khea y Ulises Bueno, quienes acompañaron a la artista en distintos momentos del show.

La cantante celebró sus 29 años arriba del escenario durante el Futttura World Tour

El romántico posteo de De Paul a Tini





Desde su cuenta de Instagram, Rodrigo De Paul compartió un emotivo mensaje dedicado a la cantante: "Feliz cumpleaños a mi persona favorita", escribió junto a una serie de fotos de ambos.

"Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida", expresó el futbolista, dejando en claro la solidez del vínculo.

El mensaje cerró con una declaración aún más profunda: "Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo. Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos. Te amo, mi vida".

Tini no tardó en responder públicamente y selló el intercambio romántico: "Lo más lindo que me pasó en la vida. Te amo con mi vida entera para siempre", escribió la artista, coronando un fin de semana atravesado por la música, el amor y una celebración que quedará en la memoria de sus fans.