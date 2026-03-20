Caloncho presenta "Vivo en el tiempo", su disco más luminoso y expansivo

Hablar de Caloncho es hablar de una identidad única dentro del pop alternativo en español. Con un estilo que combina calidez, frescura y una mirada optimista de la vida, el artista logró consolidar una conexión profunda con el público en toda Latinoamérica.

A lo largo de los años, su música se convirtió en refugio emocional y banda sonora para miles de seguidores que encuentran en sus canciones una invitación constante a disfrutar el presente, bajar el ritmo y reconectar con lo esencial. Hoy, ese espíritu vuelve a tomar forma en un nuevo capítulo de su carrera.

"Vivo en el tiempo": un álbum que invita a habitar el presente

El artista lanzó su nuevo disco, "Vivo en el tiempo", una obra que propone una mirada distinta sobre el paso del tiempo: no como algo que corre, sino como un espacio que se habita.

La idea central atraviesa todo el proyecto: "siempre es momento de" vivir, sentir y disfrutar lo que sucede en el ahora. Desde esa premisa, Caloncho construye un universo artístico que combina lo emocional con lo cotidiano.

El álbum, co-producido junto a Juan Pablo Vega, nació a partir de experiencias creativas en distintos lugares, con un fuerte anclaje en San José del Cabo y La Ventana, Baja California Sur, México, espacios que influyeron directamente en su identidad sonora y estética.

Caloncho y su nuevo trabajo "Vivo en el tiempo"

La música como mensaje y energía positiva

Uno de los pilares del disco es la intención. Para Caloncho, la música funciona como un canal para transmitir buenas energías, emociones positivas y frases que acompañen a quien escucha.

Esa filosofía atraviesa cada canción y se traduce en un universo donde conviven el color, el humor, la contemplación y la poesía cotidiana, logrando un equilibrio natural entre lo urbano y lo playero.

Un sonido fresco con raíces en el reggae

En lo musical, "Vivo en el tiempo" explora una paleta amplia de influencias. El disco se nutre de géneros como el reggae, lovers rock, rocksteady y ska, logrando una combinación que suena nostálgica, pero a la vez fresca y actual.

El resultado es un sonido que mantiene la esencia de Caloncho, pero que también se abre a nuevas posibilidades, con una energía upbeat, luminosa y expansiva.

Un tracklist que define una nueva etapa

El álbum está compuesto por ocho canciones originales, que funcionan como piezas clave para entender esta nueva etapa artística.

Cada tema refuerza el concepto de la música como vehículo de mensajes y construye un universo sonoro coherente, pensado para acompañar distintos momentos del día.

"El Tiempo Es Mi Casa": la gira que expande el proyecto

El lanzamiento del disco llega acompañado por la gira internacional "El Tiempo Es Mi Casa", con la que Caloncho llevará esta nueva etapa a distintos escenarios.

El tour propone trasladar la esencia del álbum al vivo, generando una experiencia donde la conexión con el público y la energía compartida serán protagonistas.

Por el momento, el artista confirmó que esta gira recorrerá múltiples territorios, expandiendo su música hacia nuevos públicos y consolidando su presencia internacional.

Un presente que se vive, se siente y se comparte

Con "Vivo en el tiempo", Caloncho no solo presenta un nuevo álbum, sino también una forma de ver y habitar la vida. En un contexto donde todo parece ir cada vez más rápido, su propuesta invita a frenar, conectar y disfrutar.

Este nuevo capítulo reafirma su identidad artística y su capacidad para generar impacto emocional a través de la música.

Porque, como plantea el propio artista, siempre es momento de algo. Y hoy, más que nunca, es momento de escuchar, sentir y dejarse llevar.