Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

Hablar de Leo Mattioli es hablar de una de las voces más influyentes de la cumbia romántica argentina. Con un estilo inconfundible y canciones que marcaron a toda una generación, el cantante santafesino logró construir una carrera que trascendió el paso del tiempo y lo convirtió en un verdadero ídolo popular.

Conocido como "El León Santafesino", el artista dejó una huella profunda dentro de la música tropical del país. Sus letras apasionadas, su carisma sobre el escenario y una conexión única con el público lo posicionaron como uno de los artistas más queridos del género.

A más de una década de su partida, todo lo relacionado con su vida y su historia continúa despertando emoción entre sus seguidores. Por eso, la reciente aparición de uno de los vehículos que formó parte de su vida personal generó una mezcla de nostalgia y curiosidad entre fanáticos y coleccionistas.

Una subasta especial

El mercado de las subastas se vio revolucionado por la aparición de un vehículo que no es solo una pieza de ingeniería alemana, sino también un pedazo de la historia de la música tropical argentina. Se trata del Audi TT Roadster que perteneció al inolvidable Leo Mattioli.

Ubicado en Olivos, este deportivo descapotable del año 2004 despertó rápidamente la nostalgia de los fanáticos de la cumbia romántica y el interés de los coleccionistas, no solo por su antiguo propietario, sino también por su notable estado de conservación.

El León y su pasión por los fierros

Este Audi TT 1.8T Quattro Roadster posee una historia particular que aumenta su valor emocional. El vehículo fue adquirido por Leo Mattioli en 2007, convirtiéndose en uno de los últimos gustos que el artista pudo darse antes de su fallecimiento el 7 de agosto de 2011.

Debido a la intensa agenda de shows que mantenía el cantante, el auto tuvo un uso muy limitado. De hecho, aunque nunca llegó a concretarse la transferencia formal del dominio a su nombre, existió una denuncia de venta que lo vinculaba directamente con el artista.

Ese detalle forma parte de la trazabilidad del vehículo y hoy se suma a la carga simbólica que lo rodea.

Un ícono del diseño automotriz

La unidad que sale a subasta no es un deportivo cualquiera. Pertenece a la primera generación del Audi TT, un modelo que revolucionó el diseño industrial con sus líneas geométricas inspiradas en el estilo Bauhaus.

El impacto estético fue tan grande que este modelo incluso llegó a exhibirse en el MoMA de Nueva York como ejemplo de diseño contemporáneo.

Debajo del capó, el biplaza cuenta con un motor 1.8 turbo de 225 caballos de fuerza, tracción integral Quattro y caja manual de seis marchas, una combinación mecánica que lo emparenta con el reconocido Audi S3.

El estado general del vehículo resulta sorprendente. Con apenas 16.080 kilómetros recorridos, conserva la pintura original de fábrica, manteniendo intacta gran parte de su estética desde el año 2004.

El actual propietario, que lo compró en 2022 directamente a la familia Mattioli, realizó un mantenimiento completo que incluyó cambio de neumáticos y renovación total de fluidos y filtros durante 2025.

Cuánto cuesta el auto que perteneció a Leo Mattioli

Para quienes sueñen con quedarse con esta pieza única de la historia de la cumbia, el precio base de la subasta se fijó en 35.000 dólares.

Sin embargo, se espera que las ofertas superen ampliamente ese valor inicial, especialmente por el significado simbólico que tiene para los fanáticos del cantante.

El vehículo se entregará con todos los chequeos electrónicos y mecánicos al día, listo para volver a rodar.

Un objeto que mantiene vivo el recuerdo del León Santafesino

Más allá del valor económico, este vehículo representa mucho más que un deportivo de lujo. Para muchos seguidores de Leo Mattioli, el auto simboliza un fragmento íntimo de la vida del artista, un objeto que formó parte de su día a día y que hoy vuelve a aparecer como un recordatorio de su legado.

La subasta no solo despierta el interés de coleccionistas y amantes de los autos, sino también la emoción de quienes crecieron escuchando sus canciones. En ese sentido, el Audi TT Roadster se transforma en una pieza cargada de historia, capaz de conectar el mundo de los fierros con la memoria de la música tropical argentina.

Quien finalmente se quede con este descapotable no solo se llevará un vehículo de diseño icónico, sino también un símbolo que seguirá manteniendo viva la figura de "El León Santafesino" entre sus fanáticos.





