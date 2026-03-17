Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

En una noche cargada de emoción y mística, Fito Páez volvió a demostrar por qué mantiene un vínculo único con su gente.

Con una sensibilidad intacta, cercanía con el público y una entrega total sobre el escenario, el artista protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.

Su forma de expresarse, siempre genuina, dejó en claro que la conexión con sus fans sigue siendo uno de sus sellos más fuertes.

Un show multitudinario con un momento que lo cambió todo

El músico se presentó en un impactante concierto en el Monumento a la Bandera, su ciudad natal, ante cientos de miles de personas que corearon cada canción.

Con banda completa, repasó grandes clásicos como "Yo vengo a ofrecer mi corazón", "Mariposa tecknicolor", "Cable a tierra" y "Tus regalos deberían de llegar", en un recorrido cargado de emoción y nostalgia.

Pero hubo un instante que marcó la noche.

La frase que sorprendió a todos y encendió los rumores

Durante la interpretación de "Circo Beat", Fito decidió modificar una de las frases más icónicas del tema. En lugar de cantar "Yo me muero con Gena Rowlands", el artista lanzó un inesperado: "Yo me muero con Sofi Gala".

La reacción fue inmediata: ovación total del público y una explosión en redes sociales.

El gesto no pasó desapercibido, sobre todo en medio de los rumores de romance que circulan desde hace meses entre el músico y la actriz.

Presencias, señales y un momento que se volvió viral

Aunque Sofía Gala no subió al escenario, sí estuvo presente en el evento. En redes comenzó a circular un video donde se la ve acompañando a Fito en la previa del show, saludando a músicos y parte del equipo.

Para muchos, este gesto sumado al cambio en la letra fue interpretado como una especie de confirmación implícita. Sin embargo, ninguno de los protagonistas oficializó la relación.

@rosario3.com %uD83C%uDFB6 NADIE PUEDE Y NADIE DEBE VIVIR SIN AMOR %uD83C%uDFB6 %uD83D%uDC49%uD83C%uDFFC Fito Páez y Sofía Gala llegaron juntos al Monumento Nacional a la Bandera. %uD83D%uDC40 En medio de los rumores de relación y sumado a la declaración en el tema "Circo Beat", el amor parecería estar a la vuelta de la esquina. %u266C El amor después del amor - Fito Paez

El mensaje de Fito tras el show

Luego del concierto, el cantante compartió un mensaje cargado de emoción en sus redes:

"Rosario mi corazón, es tanta, tanta la emoción que sigo desbordado. Gracias a la gente de mi ciudad por regalarme la auténtica libertad. La palabra amor no me alcanza para describir lo que siento en este momento".

Un cierre a la altura de una noche inolvidable.

La palabra de su hija que puso paños fríos

En medio del revuelo, Margarita Páez salió a hablar y fue contundente al referirse a los rumores que vinculan a su padre con Sofía Gala.

"Son amigos, fin de la historia", aseguró en una entrevista, descartando cualquier tipo de relación amorosa.

Además, explicó el vínculo entre ambos: "Era como una hermana para mi papá", y agregó: "Inventan donde no hay, lo puedo asegurar. No hay chisme".

Sobre cómo lo toma el propio Fito, también fue clara: "Imagínate que te relacionen con tu mejor amiga como que están en pareja, es gracioso".

#SofiaGala #ActrizArgentina #Espectaculos #Actualidad %u266C sonido original - News Digitales @news_digitales %uD83C%uDFAD Margarita Páez en diálogo con NewsDigitales, la actriz se refirió a su vínculo con Sofía Gala y a la relación que mantiene con su padre, en una charla íntima donde también reflexionó sobre lo que implica crecer en una familia con exposición pública. Además, compartió detalles de su recorrido artístico, los desafíos de construir una identidad propia teniendo padres reconocidos y los proyectos que imagina para su futuro en la actuación. %uD83C%uDFA4 Entrevista por Agustín Rey %u25B6%uFE0F Mirá la nota completa en nuestro canal %uD83D%uDD17 Link en bio y en stories #MargaritaPaez

Entre la música, la emoción y el misterio

Más allá de las versiones, lo cierto es que Fito Páez volvió a generar un momento inolvidable arriba del escenario, donde la música, la emoción y los gestos personales se mezclan y potencian.

Un artista que transforma cada show en historia

Con cada presentación, Fito reafirma su capacidad de sorprender y emocionar. Y esta vez, con una simple frase, logró mucho más: activar rumores, conquistar al público y dejar una escena que ya es parte de su historia reciente.