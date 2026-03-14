La insólita campaña viral que une a Topa y Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026

A pocos días del show de Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026, una curiosa movida comenzó a crecer en redes sociales y rápidamente se volvió tendencia. Fans de la artista iniciaron una propuesta para que Diego Topa sea protagonista de uno de los segmentos más esperados del espectáculo: el famoso "arresto" previo a la canción "Juno".

La idea empezó a circular en plataformas como TikTok e Instagram, donde miles de seguidores de la cantante comparten publicaciones con un objetivo claro: que el reconocido animador infantil argentino suba al escenario y participe del ritual que ya se volvió una marca registrada en los conciertos de la artista.

La campaña viral que nació en redes

Todo comenzó con videos y publicaciones de fans en TikTok e Instagram, donde surgió la propuesta de que Topa sea el invitado especial del segmento conocido como "Juno moment", uno de los momentos más celebrados de los shows de Sabrina Carpenter.

Durante ese tramo del concierto, la cantante suele invitar a una celebridad del público, colocarle unas esposas simbólicas y "arrestarla" antes de comenzar a interpretar "Juno".

La dinámica se convirtió en un sello característico de su gira y, por eso, muchos seguidores argentinos empezaron a imaginar quién podría ocupar ese lugar en la presentación del festival.

La divertida reacción de Diego Topa

La campaña llegó rápidamente al propio Diego Topa, quien reaccionó con humor y sorpresa en sus redes sociales al ver la cantidad de publicaciones que lo mencionaban.

El conductor citó algunos de los videos de los fans y respondió entre risas: "¿Cómo es esto, quieren que me lleve preso? ¿Me explican?".

Su comentario generó aún más repercusión y alimentó la iniciativa de los seguidores, que continúan compartiendo mensajes para que el animador sea elegido en el show.

El ritual que Sabrina Carpenter repite en sus conciertos

El momento del "arresto" previo a "Juno" ya es una tradición dentro de los recitales de Sabrina Carpenter.

En distintos shows de su gira, la artista invitó a celebridades locales y figuras del entretenimiento para participar de este instante lúdico del espectáculo. Entre quienes ya pasaron por ese momento aparecen Anne Hathaway, Joe Keery, Millie Bobby Brown y Noah Schnapp, entre otros nombres.

La escena ocurre justo antes de interpretar "Juno", cuando la cantante recrea un pequeño arresto simbólico frente al público, lo que suele generar uno de los momentos más virales de cada concierto.

Por qué los fans eligieron a Topa

La elección de Topa no es casual. El animador infantil tiene previsto presentarse en el Kidzapalooza, el espacio del festival pensado para el público más chico.

Ese detalle despertó la imaginación de los usuarios en redes sociales, que comenzaron a plantear un cruce inesperado entre el universo familiar del conductor y el show pop de Sabrina Carpenter.

A partir de allí, la campaña empezó a multiplicarse con publicaciones que piden que el artista argentino sea el invitado sorpresa durante el segmento del recital.

Crece la expectativa para el show del domingo

La presentación de Sabrina Carpenter en el Lollapalooza Argentina 2026 está prevista para el domingo 15 de marzo, y la campaña que involucra a Topa ya se convirtió en uno de los temas más comentados entre los fans del festival.

Por el momento no existe confirmación de que el divertido momento vaya a concretarse, pero el entusiasmo de los seguidores sigue creciendo en redes.

Mientras tanto, la pregunta empieza a circular entre los fanáticos del evento: ¿aceptará Sabrina Carpenter la propuesta del público y convertirá a Topa en el protagonista del momento más viral de la noche?. En el Hipódromo de San Isidro, todo puede pasar.