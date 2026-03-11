Gordo llega a Lollapalooza Argentina: 5 curiosidades del DJ detrás del hit "Olvidarte"

Cada edición de Lollapalooza Argentina reúne a artistas de todo el mundo, pero algunos generan una expectativa especial entre el público local. Ese es el caso de Gordo, el DJ y productor que regresa al país en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Su presentación en Argentina

El artista se presentará el viernes 13 de marzo en el escenario Perry's del mítico festival que se realiza en el Hipódromo de San Isidro.

Su nombre comenzó a resonar con fuerza en la escena argentina tras el lanzamiento de "Olvidarte", la canción que grabó junto a Emilia Mernes y que terminó convirtiéndose en un fenómeno global.

Antes de su esperado DJ set, repasamos cinco curiosidades sobre Gordo que ayudan a entender su crecimiento internacional, su relación con Argentina y el momento que atraviesa dentro de la música electrónica.

1. Raíces latinas que definen su identidad musical

Aunque hoy es una figura consolidada dentro de la electrónica global, Gordo mantiene un fuerte vínculo con Latinoamérica.

El artista tiene raíces nicaragüenses, una identidad cultural que atraviesa su proyecto actual. En su música mezcla house y techno con una sensibilidad latina que aparece tanto en su sonido como en su estética.

En los últimos años esa conexión también se reflejó en diversas colaboraciones con artistas de la región, un camino que lo posicionó como uno de los productores que mejor logra tender puentes entre la electrónica internacional y la cultura latina.

2. "Olvidarte", el hit que reforzó su vínculo con Argentina

El lazo entre Gordo y el público argentino tiene un momento clave: "Olvidarte", el single que lanzó en 2024 junto a Emilia Mernes.

La canción fusiona electrónica con pop latino y rápidamente se convirtió en uno de los puntos más fuertes de su carrera reciente.

El track alcanzó una gran repercusión internacional y pasó a transformarse en uno de los momentos más celebrados dentro de sus sets alrededor del mundo. Actualmente "Olvidarte" acumula más de 82,5 millones de reproducciones globales, consolidando el vínculo entre el DJ y la audiencia argentina.

3. Colaboraciones con figuras globales de la música

A lo largo de los últimos años, Gordo construyó una red de colaboraciones con algunos de los nombres más importantes de la música mundial.

Entre ellas se destacan sus trabajos con Drake, con quien participó en el álbum Honestly, Nevermind, además de colaboraciones con artistas como Feid, Maluma, Nicki Nicole y Sech.

Ese cruce entre electrónica, pop y música urbana resultó clave para ampliar su alcance global y posicionarlo como uno de los productores más versátiles dentro de la escena actual.

4. De Carnage a Gordo: el cambio que redefinió su carrera

Durante años el artista fue conocido en la escena EDM como Carnage, nombre bajo el cual construyó gran parte de su popularidad.

Sin embargo, decidió dar un giro radical a su carrera y relanzarse bajo el nombre Gordo, marcando una etapa nueva enfocada principalmente en house y techno.

Este cambio se convirtió en uno de los rebrandings más comentados dentro de la música electrónica, ya que representó una transformación artística y conceptual dentro de su proyecto.

5. "Loco Loco", su nueva apuesta para las pistas

Recientemente, Gordo presentó "Loco Loco", una nueva colaboración junto al productor neerlandés Reinier Zonneveld, uno de los referentes actuales del hard techno.

El track combina el ADN house latino característico del DJ con una vibra clásica de disco y house, dando como resultado un híbrido potente pensado para pistas de baile y grandes festivales.

La canción comenzó a viralizarse incluso antes de su lanzamiento oficial. El tema empezó a circular en sets del propio artista, generando una fuerte reacción del público y acumulando miles de Reels en Instagram y videos en TikTok, lo que anticipa su potencial como uno de los hits del verano en el hemisferio norte.

Un set muy esperado en Lollapalooza Argentina

Con nuevo material, un track viral dominando la escena electrónica y una agenda internacional cada vez más intensa, Gordo llega a Lollapalooza Argentina 2026 en uno de los momentos más sólidos de su carrera, donde el público argentino podrá vivir en vivo uno de los DJ sets más esperados del festival, confirmando una vez más la fuerte conexión que el artista construyó con el país.



