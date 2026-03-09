Rusherking recordó su etapa más dura con Maria Becerra: "No tenía un sope en ese momento""

Mucho antes de convertirse en referentes del pop urbano argentino, Rusherking y Maria Becerra atravesaron una etapa muy diferente a la que hoy muestran sobre los escenarios.

El artista nacido en Santiago del Estero sorprendió recientemente al recordar cómo era su vida cuando convivía con la cantante quilmeña, en un momento en el que ambos recién comenzaban a abrirse camino dentro de la música.

Durante una entrevista, el intérprete habló con total sinceridad sobre las dificultades económicas que enfrentaba en aquellos años, cuando todavía estaba lejos de la popularidad que hoy lo acompaña.

Sus palabras llamaron la atención de los fans porque revelan una realidad completamente distinta a la que actualmente rodea a las figuras del género urbano.

La convivencia con la "Nena de Argentina" en los primeros años

El recuerdo surgió durante una charla con Olivia Wald en el ciclo Conversaciones en la sangre, donde el músico repasó cómo era su vida cuando compartía un departamento con la intérprete de "Automático".

En aquel entonces, ambos estaban dando sus primeros pasos en la escena musical y el éxito todavía parecía un objetivo lejano.

Al hablar de ese período, el santiagueño fue directo al describir su situación económica.

"Yo no tenía un sope en ese momento, olvídate. No tenía ni para comprar un papel servilleta", confesó con total honestidad.

Según relató, vivían en un departamento alquilado y llevaban una vida muy distinta a la que hoy caracteriza a las estrellas del pop urbano.

Una separación marcada por la sencillez material

El cantante también recordó cómo fue el momento en el que la relación llegó a su fin. En medio de esa etapa complicada, la falta de pertenencias materiales incluso influyó en el proceso de separación.

"Habíamos cortado y yo tampoco tenía muchas cosas mías ni cosas de ella", contó al referirse a aquel momento.

Paradójicamente, esa simpleza hizo que el aspecto logístico fuera más sencillo. Sin embargo, desde lo emocional, la ruptura fue difícil para ambos.

De un campamento musical al estrellato

La relación entre el santiagueño y la artista nacida en Quilmes fue una de las historias más comentadas dentro del pop urbano argentino.

Se conocieron durante un campamento musical y rápidamente comenzaron una relación que también se trasladó al plano artístico, con colaboraciones y proyectos compartidos.

Con el paso del tiempo, cada uno tomó su propio camino y logró consolidarse dentro de la escena. La autora de "Ojalá" se transformó en una de las artistas más escuchadas del país y también en una figura internacional del género.

Un presente muy distinto

Años después de aquella etapa, la realidad del cantante cambió por completo. El intérprete logró posicionarse dentro del movimiento urbano con varios lanzamientos exitosos, giras y colaboraciones con artistas destacados.

Ese crecimiento lo llevó a ocupar lugares importantes dentro de los rankings musicales y a consolidar una carrera propia dentro del género.

Por eso, su confesión generó tanta repercusión: el contraste entre aquel pasado marcado por las dificultades económicas y su presente artístico resulta impactante.

Un recuerdo que forma parte de su historia

Aunque hoy ambos artistas transitan caminos distintos, el músico reconoce que esos años fueron fundamentales para su crecimiento personal y profesional.

Aquella etapa de sacrificio, vivida junto a la "Nena de Argentina", quedó grabada como uno de los capítulos más intensos de su historia, un recuerdo que muestra cómo, detrás del éxito actual, también hubo momentos de esfuerzo y superación.





