Lollapalooza Argentina inauguró su segunda década con una jornada épica en el Hipódromo de San Isidro

La 11ª edición de Lollapalooza Argentina comenzó con todo y confirmó por qué el festival ya es un clásico del calendario musical del país. Con una grilla poderosa, nuevas experiencias en el predio y miles de fans que colmaron el Hipódromo de San Isidro, el primer día dejó momentos memorables y una energía que promete un fin de semana inolvidable.

Un inicio vibrante para una nueva década

Poco después del mediodía, el Hipódromo de San Isidro volvió a transformarse en ese universo propio que cada año propone Lollapalooza Argentina. Miles de fanáticos llegaron con sus looks festivaleros mientras los cinco escenarios comenzaban a encenderse uno a uno.

La undécima edición del festival, producido por DF Entertainment, C3 Presents, Perry Farrell y presentado por Flow, abrió su primer capítulo con una jornada que reflejó fielmente el espíritu diverso del evento.

Entre las grandes figuras del día sobresalieron Tyler, The Creator, Lorde y Turnstile, quienes lideraron una programación que también incluyó momentos destacados como el regreso de Turf, el potente set del productor japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U -por primera vez en Argentina- y la presentación de la DJ surcoreana Peggy Gou.

Entre guitarras, electrónica y pop alternativo, el cierre de la jornada volvió a demostrar la mezcla de estilos y generaciones que define a #LollaAR.

Talento emergente y diversidad sonora desde el comienzo

Los primeros acordes del día estuvieron en manos de artistas emergentes nacionales. En el Samsung Stage, Mora Fisz presentó un set pensado para introducir su primer disco "Sinestesia", mostrando hacia dónde evoluciona su universo musical con el single "RULETA".

En paralelo, el Perry's Stage recibió a Jero Jones, joven promesa del pop-rock local que combina sonidos del pasado con una sensibilidad contemporánea.

El Flow Stage vibró con el groove de Tiger Mood, mientras que el Alternative Stage abrió con Spaghetti Western, banda mendocina que fusiona soul, jazz, funk, rock y ritmos latinos dentro de un estilo alternativo.

Nuevas voces que conquistaron al público

La segunda tanda de shows tuvo como protagonista a Guitarricadelafuente, una de las voces más destacadas de la nueva canción española, que cautivó con su sensibilidad folk en el Samsung Stage.

Mientras tanto, Militantes del Clímax celebró más de 15 años de música con un show poderoso en el Alternative Stage, destacando el valor de los instrumentos en vivo.

En simultáneo, el Flow Stage recibió a Judeline, joven artista española que viene marcando el pulso de la nueva escena pop europea. Tras su comentado sideshow, el público acompañó cada palabra de temas como "Heavenly" y "mangata".

Indie, pop y urbano para una tarde en ascenso

A las 17 horas, el Samsung Stage recibió a Royel Otis, banda australiana que encontró en el público argentino un coro masivo para sus canciones.

El Alternative Stage se llenó de energía con Little Boogie, una de las propuestas más frescas de la nueva escena local, que hizo bailar al público con su espíritu groovero.

Más tarde, el artista urbano argentino Zell conectó rápidamente con los fans en el Flow Stage. Su canción "tan fría", que superó 1,4 millones de reproducciones en redes en menos de 72 horas, fue uno de los momentos más celebrados.

También pasaron por los escenarios Balu Brigada, banda neozelandesa de indie con influencias del sonido de los 2000, y DJO, el proyecto musical de Joe Keery -actor de Stranger Things- que sorprendió con su estilo psicodélico. En Perry's, el chileno Easykid convocó a los seguidores de la música urbana.

Pop global, electrónica y grandes multitudes

Con la caída del sol, la girl band Katseye encendió el Samsung Stage con coreografías impactantes y un sonido pop contemporáneo.

En el Alternative Stage, el venezolano Danny Ocean desplegó su repertorio latino -reggaetón, beats caribeños y dancehall- frente a una multitud que cantó a pleno su hit "Me Rehúso".

El Perry's Stage reafirmó su lugar como templo electrónico con el set de Gordo, uno de los nombres fuertes de la escena global.

Gordo animó el Lollapalooza Argentina 2026

Turnstile desató una descarga de hardcore

Uno de los momentos más intensos de la noche llegó con Turnstile, que llevó toda su potencia al Flow Stage.

La banda ofreció una verdadera masterclass de hardcore, con miles de personas saltando al ritmo de su sonido que combina punk, hardcore y pasajes melódicos.

Las canciones de su último álbum "NEVER ENOUGH" (2025) fueron recibidas con entusiasmo por un público que no dejó de cantar durante todo el show.

Lorde y Tyler, The Creator: dos shows inolvidables

En el Samsung Stage, una multitud recibió a Lorde, quien regresó a Argentina después de cuatro años con un show que recorrió distintas etapas de su carrera.

La artista neozelandesa puso el foco en su último disco "Virgin" (2025) con canciones como "Current Affairs", "If She Could See Me Now" y "Clearblue", además de clásicos como "Royals" y "Buzzcut Season".

Mientras tanto, en el Alternative Stage, Turf celebró el rock nacional con un repaso de sus grandes hits coreados por el público.

El cierre estelar llegó con Tyler, The Creator, quien tomó el Flow Stage con un espectáculo impactante. En medio de su gira mundial y en el pico de su popularidad tras su participación en la película "Marty Supreme", el rapero presentó canciones de "Chromakopia" (2024) y "Don't Tap the Glass" (2025) junto a clásicos de su discografía.

Con una puesta visual y performática impresionante, el artista llevó al público directo a su universo creativo.

Perry's Stage y la electrónica hasta el amanecer

El final de la jornada mantuvo la energía en alto en el Perry's Stage.

Primero con el japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, reconocido por sus sets impredecibles que mezclan trance, house, gabber, trap y noise, y luego con Peggy Gou, una de las DJs más influyentes de la escena electrónica global.

Su set de house y techno cerró la noche con una fiesta total.

Experiencias inmersivas: El Túnel y las casitas

En su 11° aniversario, #LollaAR volvió a apostar por El Túnel, un espacio inmersivo dedicado a la música electrónica que debutó en 2025 y fue renovado para esta edición.

Con su estética industrial y ambiente envolvente, el espacio ofreció una experiencia única para quienes buscaban bailar durante toda la jornada.

Además, las clásicas casitas del predio -intervenidas por Ainelén Bertotti Burket, Damián Linossi y Bruno Rodríguez Maraude- se transformaron en pistas íntimas comandadas por DJs locales.

Lo que viene: un fin de semana lleno de estrellas

La historia de #LollaAR 2026 recién comienza. El festival continuará el 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con una grilla que incluye a Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Skrillex, Deftones, Doechii, Lewis Capaldi y Paulo Londra como grandes protagonistas.

También se presentarán artistas como Addison Rae, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, Ben Böhmer y Bunt.

A esto se suman los tradicionales sideshows, recitales en formato íntimo en venues emblemáticos de la ciudad. Después del fin de semana del festival, todavía quedarán los shows de Ruel y Men I Trust, el lunes 16, en Vorterix y Niceto Club respectivamente.

Con una primera jornada explosiva, Lollapalooza Argentina dejó la vara muy alta y todo indica que el resto del fin de semana seguirá ampliando la leyenda del festival.