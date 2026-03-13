Guía completa del Lollapalooza Argentina 2026: todo lo que tenés que saber antes de ir al festival

Durante el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, el Lollapalooza Argentina volverá a transformar el Hipódromo de San Isidro en el epicentro de la música, el arte y la cultura joven. A lo largo de tres jornadas, el público podrá recorrer múltiples escenarios, descubrir nuevas propuestas artísticas y vivir experiencias inmersivas que convierten al festival en uno de los eventos más importantes del calendario musical del país.

El line up de este año reúne a más de 100 artistas internacionales y locales distribuidos en cinco escenarios. Entre los nombres más destacados aparecen Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Paulo Londra, Turnstile y Lewis Capaldi.

Nuevas experiencias en el predio

La edición 2026 presenta varias novedades pensadas para mejorar la experiencia del público. Entre ellas se destaca un nuevo servicio de transporte que permitirá reservar el regreso desde el festival hacia distintos puntos estratégicos de la ciudad.

El icónico escenario Perry's también evoluciona con un formato inmersivo y multisensorial, con pantallas circulares y un diseño de luces envolvente que promete una experiencia visual y sonora más cercana para los fans de la música electrónica y urbana.

Además, el mapa del predio fue rediseñado para facilitar la circulación del público y reducir los tiempos de caminata entre escenarios. A esto se suma una Zona Relax, un espacio verde con sombra y vegetación pensado para descansar entre show y show.

Lolla Food y puestos de hidratación

La propuesta gastronómica volverá a ser uno de los grandes atractivos del festival. Más de 50 puestos de comida ofrecerán desde cocina de autor hasta los clásicos favoritos del público, con opciones veganas, vegetarianas y aptas para celíacos.

El predio también contará con puestos de hidratación gratuita de AySA, donde los asistentes podrán recargar sus botellas de agua durante toda la jornada.

Un festival con compromiso ambiental

El evento continuará impulsando iniciativas sustentables como Espíritu Verde y Rock & Recycle, además de su alianza con la organización Amigos de la Patagonia para la reforestación de bosques nativos.

Este año, quienes participen del programa Rock & Recycle podrán ganar un Golden Ticket para asistir a distintos shows organizados por DF Entertainment durante todo 2026.

Kidzapalooza para toda la familia

El espacio dedicado a los más chicos, Kidzapalooza, vuelve con shows y actividades hasta las 20 horas y este año ocupará un lugar central dentro del predio.

Los niños de hasta 10 años podrán ingresar gratis acompañados por un adulto con entrada, previa registración de pulseras en la web oficial del festival.

Arte e instalaciones

Como en cada edición, el festival también será escenario de grandes intervenciones artísticas. Entre las obras destacadas se encuentran "Golosina Emocional" y "Escultura de los Sueños Azules" de Marta Minujín, además de instalaciones del estudio de arquitectura Adamo-Faiden y del artista Daniel Basso.

Cómo comprar entradas

Las últimas entradas para Lollapalooza Argentina se encuentran disponibles exclusivamente a través del sitio oficial de venta AllAccess, con abonos para los tres días y pases diarios.

Los tickets pueden adquirirse en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express o de manera presencial en las boleterías del Hipódromo de San Isidro.

Streaming en vivo

Quienes no puedan asistir también podrán seguir el festival a través de Flow, que transmitirá en vivo todos los shows desde las 12 horas en cuatro canales dedicados a los diferentes escenarios.

Con una programación que mezcla artistas globales, propuestas culturales y nuevas experiencias para el público, Lollapalooza Argentina 2026 promete volver a convertirse en uno de los grandes eventos musicales del año en el país.

El Túnel y Las Casitas: electrónica y talentos emergentes

Uno de los espacios que regresa con fuerza es El Túnel, el club oculto de carácter inmersivo que debutó con gran repercusión en la edición aniversario de Lollapalooza Argentina. Inspirado en la estética retrofuturista de la ciencia ficción de los años 70 y 80, el espacio propone una experiencia audiovisual intensa para los fans de la música electrónica.

A esto se suman Las Casitas, históricas pistas íntimas dedicadas a figuras emergentes de la escena local. Este año contarán con intervenciones artísticas de Damián Linossi, Ainelén Bertotti Burket y Bruno Rodríguez Maraude.

Lockers para guardar pertenencias

El festival también contará con un servicio de lockers para quienes deseen disfrutar de los shows con mayor comodidad. Cada espacio tiene medidas de 45 cm x 31 cm x 52 cm, suficiente para guardar mochilas medianas o incluso cascos de moto durante toda la jornada.

Lolla App: la guía del festival

La aplicación oficial de Lollapalooza Argentina ya se encuentra disponible para descargar. A través de ella, los asistentes podrán consultar line-up, horarios y mapas del predio incluso sin conexión a internet, convirtiéndose en una herramienta clave para organizar el recorrido por el festival.

Accesos y transporte

Las puertas del festival abrirán a las 12:30 horas durante las tres jornadas. Los accesos principales estarán ubicados en:

Av. Santa Fe y Av. Márquez

Av. Márquez e Intendente Aphalo

Av. Márquez y Tellier

Para facilitar el traslado del público se recomienda utilizar transporte público, que contará con servicios reforzados al finalizar el evento.

El Mitre Line tendrá servicio nocturno entre San Isidro, Belgrano C y Retiro desde las 00:00 hasta las 03:00, con frecuencias de 15 minutos.

Además, varias líneas de colectivos conectan con el predio, entre ellas 60, 168, 203, 333, 338, 343, 365, 371, 407, 437 y 707.

Para quienes prefieran una opción más sustentable, el festival contará con un parking de bicicletas habilitado dentro del predio.

K-pop y sorpresas para los fans

Entre las sorpresas de esta edición también habrá espacio para el fenómeno del K-pop: los fans podrán corear canciones de RIIZE y KATSEYE utilizando sus lightsticks, en una experiencia pensada especialmente para la comunidad de seguidores del género.