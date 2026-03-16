Sabrina Carpenter "arrestó" a Maria Becerra en el Lollapalooza Argentina 2026 y desató uno de los momentos más virales del festival

La última jornada del Lollapalooza Argentina 2026 tuvo un cierre inolvidable gracias al show de Sabrina Carpenter, que protagonizó uno de los momentos más comentados del festival.

En pleno recital, la estrella pop sorprendió a todos cuando decidió "arrestar" simbólicamente a Maria Becerra, quien se encontraba entre el público disfrutando del espectáculo.

El episodio ocurrió en el Hipódromo de San Isidro, donde miles de fans vibraban con cada canción de la artista estadounidense. La escena combinó sorpresa, humor y complicidad entre dos figuras de la música que generaron una reacción inmediata entre los asistentes.

El ritual que Sabrina Carpenter repite en cada show

Uno de los momentos más esperados en los conciertos de la artista estadounidense llega antes de interpretar su hit "Juno". Allí aparece un ritual que ya se convirtió en marca registrada de sus presentaciones.

En ese instante, la cantante elige a la persona "más hot" del público para colocarle unas esposas de utilería y convertirla en parte del espectáculo. La dinámica genera expectativa en cada recital, ya que nadie sabe quién será el elegido.

Esta vez, el destino del juego sorprendió a todos: la persona seleccionada fue La Nena de Argentina, una de las artistas más importantes del pop urbano argentino.

El momento en que Maria Becerra apareció en pantalla

Cuando las cámaras enfocaron a la cantante argentina entre la multitud, el predio explotó en gritos. Los fans no tardaron en reconocer a "La Nena de Argentina", lo que desató una ola de aplausos y cánticos en distintos sectores del festival.

Fiel a la dinámica del show, Sabrina Carpenter se acercó a la pantalla y lanzó la pregunta que forma parte del ritual: "¿Cómo te llamás y de dónde sos?".

La respuesta de la artista argentina terminó de encender al público cuando reveló su identidad frente a todos, generando una ovación que recorrió el predio.

El guiño patriótico que encendió al público

Lejos de quedarse solo con la presentación, Maria Becerra aprovechó el momento para mostrar su look completo. Frente a las cámaras, abrió su campera y dejó ver un corset celeste y blanco con el sol argentino, completamente cubierto de brillos.

El detalle funcionó como un guiño directo a su apodo: "La Nena de Argentina".

La reacción fue inmediata. Mientras el público coreaba su nombre, Sabrina Carpenter -entre risas- le pidió que aceptara el juego del show y se colocara las esposas para iniciar el famoso "Juno moment", uno de los segmentos más esperados de sus conciertos.

Un instante que se volvió viral en redes

La escena no tardó en viralizarse. Miles de usuarios comenzaron a compartir el cruce entre Sabrina Carpenter y María Becerra, señalándolo como uno de los momentos más memorables del Lollapalooza Argentina 2026.

El episodio ocurrió en una jornada cargada de música internacional, que también contó con la presencia de artistas como Doechii, sumando aún más energía al cierre del festival.

Un encuentro inesperado que quedó en la historia del festival

El "arresto" simbólico de Maria Becerra terminó transformándose en mucho más que una simple dinámica de show. El momento funcionó como un inesperado puente entre el pop internacional y la escena urbana argentina.

Entre gritos, risas y un público completamente entregado, el cruce entre ambas artistas dejó una de las postales más comentadas del festival y confirmó que, en el escenario del Lollapalooza, cualquier cosa puede pasar.