Dua Lipa anuncia un impactante álbum y película en vivo tras arrasar con su gira mundial

Dua Lipa vuelve a sorprender a sus fanáticos con un lanzamiento que promete capturar toda la energía de una de las giras más exitosas de los últimos años.

La cantante confirmó la llegada de "Dua Lipa (Live From Mexico)", un nuevo álbum en vivo y una película de concierto registrada durante sus tres presentaciones con entradas agotadas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

El material mostrará en detalle el cierre épico del "Radical Optimism Tour", una gira monumental que recorrió cinco continentes y reunió a millones de personas alrededor del mundo.

Un lanzamiento que emociona a los fans

La película concierto se estrenará el próximo 21 de mayo a través del canal oficial de YouTube de Dua Lipa, mientras que el álbum en vivo llegará a las plataformas digitales el 22 de mayo mediante Warner Records.

Además, las ediciones físicas ya se encuentran disponibles en preventa y comenzarán a enviarse desde el 5 de junio.

En el adelanto oficial del proyecto, la artista británica expresó toda la emoción que le dejó esta gira internacional: "Esta gira ha sido la experiencia más hermosa y satisfactoria de mi carrera hasta ahora", aseguró. Y agregó: "Han construido algo más grande que un espectáculo. Han construido una familia y lo siento cada noche".

Un show histórico con invitados y momentos únicos

El nuevo material fue grabado durante el cierre del tour en México, una serie de conciertos que se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la carrera de la cantante.

Entre los puntos más destacados aparece el dueto junto a Fher Olvera, líder de Maná, con quien interpretó el clásico "Oye Mi Amor". La colaboración desató la euforia del estadio y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante toda la gira, la artista sorprendió al público con versiones especiales de canciones locales y duetos en distintos idiomas, como español, francés, italiano, alemán, portugués, checo, neerlandés y albanés, en un gesto que fortaleció todavía más el vínculo con sus seguidores alrededor del mundo.

El "Radical Optimism Tour", una gira récord

El tour de Dua Lipa finalizó con números impactantes: 92 shows, más de 1,75 millones de entradas vendidas y estadios agotados en distintas ciudades del planeta, incluyendo dos noches históricas en el Wembley Stadium.

La gira también recibió elogios de la crítica internacional. Medios especializados destacaron la producción visual, la potencia escénica y el crecimiento artístico de la cantante, consolidándola como una de las figuras más importantes del pop actual.

Las canciones que formarán parte del álbum en vivo

"Dua Lipa (Live From Mexico)" incluirá un repertorio con algunos de los mayores éxitos de la artista:

Training Season

End Of An Era

Break My Heart

One Kiss

Whatcha Doing

Levitating

These Walls

Oye Mi Amor (ft. Fher de Maná)

Maria

Physical

Electricity

Hallucinate

Illusion

Falling Forever

Happy For You

Love Again

Anything For Love

Be The One

New Rules / Dance The Night Interlude

Don't Start Now

Houdini





Dua Lipa reafirma su lugar como una de las grandes estrellas del pop mundial

Con un tour récord, estadios repletos y un lanzamiento que revive algunos de los momentos más emocionantes de su gira, la artista inglesa continúa consolidando su enorme presente artístico.

El estreno de "Dua Lipa (Live From Mexico)" no solo celebra el impacto global de la cantante, sino también la conexión especial que logró construir con millones de fanáticos alrededor del mundo a través de una gira que ya quedó marcada como una de las más exitosas de su carrera.