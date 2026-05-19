Ángela Torres agotó su primer Movistar Arena en solo cuatro horas y desató la emoción en redes

Ángela Torres atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. La cantante y actriz agotó en apenas cuatro horas todas las entradas para su primer show en el Movistar Arena, previsto para el próximo 9 de diciembre, y confirmó así el enorme fenómeno que viene construyendo dentro del pop argentino.

La noticia tomó por sorpresa incluso a la propia artista, que había confesado que imaginaba vender el recinto "en seis meses". Sin embargo, la demanda fue inmediata: tras una preventa agotada en solo dos horas, la venta general siguió el mismo camino hasta completar la capacidad total del estadio el mismo día de salida de tickets.

Ángela Torres agotó su primer Movistar Arena en solo cuatro horas y no pudo contener la emoción: "Es un sueño real"

A través de sus redes sociales, Torres compartió su emoción con sus seguidores y aseguró haber quedado "en shock" y con "vértigo total" frente a semejante respuesta del público. "No tengo palabras, es un sueño real", expresó notablemente movilizada.

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El recital será el proyecto "más ambicioso e importante" de toda su trayectoria, según definió la propia artista, quien además prometió "un show espectacular" y aseguró que entregará "el corazón en bandeja" sobre el escenario.

El anuncio llega además en un momento de gran exposición para Ángela, que recientemente emocionó al público durante la ceremonia de los Premios Martín Fierro con su interpretación de "Recuérdame" en el segmento In Memoriam.

Con producción de Fenix Entertainment, el show del 9 de diciembre ya se convirtió en uno de los hitos más importantes de la carrera de la artista y reafirma su consolidación como una de las grandes referentes emergentes de la escena pop nacional.