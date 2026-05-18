"Anímense a hablar": el fuerte mensaje de Tini Stoessel en pleno show que conmovió a Salta

Tini Stoessel vivió una noche inolvidable en Salta, aunque esta vez uno de los momentos más impactantes no estuvo ligado únicamente a la música, la puesta en escena o la energía de su gira FUTTTURA.

En medio del show que brindó ante miles de personas en el Estadio Padre Ernesto Martearena, la cantante decidió detener por unos minutos el espectáculo para compartir una profunda reflexión sobre la violencia, el acoso y la inseguridad que viven muchas mujeres en distintos ámbitos de su vida.

Tini Stoessel hizo una pausa en su show en Salta para brindar un mensaje sobre la violencia, el miedo y la importancia de hablar

Visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, Tini tomó el micrófono y se dirigió especialmente a las mujeres presentes en el estadio, generando un silencio absoluto entre el público.

"Anímense a hablar, a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema", comenzó diciendo la artista, mientras miles de fanáticos escuchaban atentamente cada una de sus palabras.

Conmovida frente a miles de personas Tini Stoessel generó uno de los momentos más emotivos de la noche

Un mensaje que atravesó a todo el estadio

Durante su intervención, la cantante puso como ejemplo una situación cotidiana que muchas mujeres viven a diario: el hecho de avisarle a una amiga o familiar que llegaron bien a su casa.

"Es muy loco sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa. Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo. En todo, en el trabajo, en el colegio...", expresó.

Luego, Tini continuó profundizando sobre la importancia de no minimizar situaciones de violencia o incomodidad, y alentó a su público a buscar apoyo y contención.

"Estamos acá, todas juntas y estamos todas en esta misma lucha. De esas mínimas cositas a las más grandes, no las dejen pasar. Anímense a hablar, anímense a contar con alguien", sostuvo.

La reacción del público y el impacto en redes

El estadio respondió con una mezcla de silencio, emoción y una fuerte ovación. Conmovida por la reacción, Tini volvió a remarcar una realidad que atraviesa a miles de mujeres.

"Te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene alguna historia para contarte", agregó.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de fanáticos y seguidoras destacaron la sensibilidad de la artista y la importancia de utilizar un escenario multitudinario para visibilizar una problemática que atraviesa a distintas generaciones.

La noche en Salta terminó convirtiéndose en mucho más que una fecha de la gira: fue también un espacio de reflexión, empatía y acompañamiento.