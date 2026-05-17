El Retutu anunció su retiro de la música tras 17 años: "Decido seguir a Dios"

Con mucha emoción y visiblemente movilizado, El Retutu sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará la música después de casi 17 años de carrera.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista abrió su corazón y compartió una de las decisiones más importantes de su vida. "Llegó una etapa final en mi vida, una decisión que me cuesta tomar mucho. Casi 17 años en la movida y hoy decido dejar todo, la música", expresó.

Tras casi 17 años de carrera, El Retutu anunció su alejamiento de los escenarios

La noticia impactó especialmente entre quienes lo acompañan desde sus inicios, cuando en diciembre de 2009 comenzó a construir su camino en la escena musical y logró ganarse el cariño del público.

Durante su mensaje, el cantante reconoció que no fue una decisión sencilla, ya que gran parte de su vida estuvo ligada a los escenarios y al contacto con la gente. "Sé que es difícil dejar algo a lo que me dediqué prácticamente toda mi vida. Pero siento que llegó el momento, siento que ya es otra etapa de mi vida que tengo que caminar", aseguró.

Con un emotivo video en redes sociales, El Retutu explicó los motivos detrás de su retiro

Además, el ex participante de Cuestión de Peso contó que la fe fue clave en este proceso personal y espiritual. "Hoy decido dejar todo y seguirlo a Él. Sé que el Padre tiene algo proyectado para mi vida. Grandes cosas van a suceder", afirmó.

En otro tramo de su mensaje, también reflexionó sobre los desafíos que implica el ambiente nocturno y confesó que hoy siente la necesidad de alejarse de ese mundo para enfocarse en una nueva misión.

Lejos de cerrar definitivamente la puerta a la música, El Retutu dejó abierta la posibilidad de volver en el futuro, aunque desde otro lugar. "Ojalá pueda hacer música cristiana o música infantil, como siempre quise cuando empecé", reveló.

Antes de despedirse, agradeció a sus músicos, amigos y seguidores por el acompañamiento durante todos estos años y confirmó que cumplirá con las fechas pactadas durante mayo antes de comenzar esta nueva etapa en su vida.