El Indio Solari recibió el "Honoris Causa" de la UBA y el homenaje terminó en un pogo ricotero histórico

El reconocimiento a Carlos Alberto "El Indio" Solari por parte de la Universidad de Buenos Aires no fue un acto más.

La ceremonia en la que recibió el Doctorado Honoris Causa reunió emoción, música y una celebración inolvidable que volvió a confirmar el enorme impacto cultural que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota mantiene desde hace más de cinco décadas.

Figura fundamental del rock argentino y referente indiscutido de la música popular latinoamericana, el Indio construyó a lo largo de los años un vínculo único con su público. Su obra trascendió generaciones y convirtió cada aparición relacionada a su universo artístico en un verdadero ritual. Aunque no pudo asistir por sus problemas de salud, su presencia se sintió en cada aplauso, en cada canción y en cada grito ricotero que copó el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA.

El emotivo mensaje del Indio Solari tras recibir el Honoris Causa

La ceremonia se realizó el viernes pasado en la Facultad de Medicina de la UBA y contó con la presencia del rector Ricardo Gelpi y del vicerrector Emiliano Yacobitti, quien estuvo a cargo del elogio académico dedicado al músico.

Debido a su estado de salud, el Indio no estuvo presente físicamente, pero envió un audio de agradecimiento que emocionó a todos los presentes.

"Hola, habla el Indio. Quería por este medio agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción", expresó el artista.

Luego agregó: "Distinción que a mí me pone muy feliz. Bueno, le agradezco a la Universidad de Buenos Aires, y a aquellos que les parece bien que yo merezca esa distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias".

Las palabras del cantante fueron seguidas con atención tanto dentro del Aula Magna como en la Plaza Houssay, donde cientos de personas siguieron la transmisión en vivo a través de una pantalla gigante.

El reconocimiento de la UBA al legado cultural del Indio

Durante el acto, Emiliano Yacobitti destacó el impacto artístico y cultural de Solari con un discurso cargado de elogios hacia su trayectoria.

Allí definió al músico como "un artista que hizo de la originalidad una ética; que construyó uno de los lazos más intensos entre un músico y su comunidad que registre la historia cultural del país. Y, que demostró a lo largo de cinco décadas, que la mayor ambición posible no es la fama ni el dinero sino la justificación de una vida entera a través del trabajo".

Además, remarcó el valor del arte popular dentro del ámbito académico y cultural: "Hoy la UBA le otorga su Doctorado Honoris Causa. No porque sus letras hayan entrado a las aulas, sino porque la universidad, cuando está a la altura de sí misma, reconoce que el pensamiento crítico no tiene un solo formato. Que la poesía puede vivir en un recital de cincuenta mil personas. Que el arte popular, cuando es genuino, es también una forma de conocimiento".

Como marca la tradición de este tipo de ceremonias, Gelpi y Yacobitti entregaron el diploma y la medalla a Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien recibió la distinción en representación del Indio.

Del homenaje académico al pogo ricotero

Después del acto formal llegó uno de los momentos más esperados de la jornada. Gaspar Benegas encabezó un show acústico acompañado por un octeto de cuerdas integrado por Valentina Cooke, Lucas Agromedo, María Cecilia García, María Cecilia Isas, Lucía Kohan, Sara Tubbia Ryan, Carla Roberta Reggio, Brenda Zimmermann y Marisa Hurtado.

El repertorio incluyó clásicos como "El tesoro de los inocentes", "La murga de la virgencita", "Había una vez", "Salando las heridas", "El ruiseñor, el amor y la muerte", "Ostende Hotel", "Serenata de los santos fumadores", "El arte del buen comer" y "Flight 956".

Sin embargo, el momento más explosivo llegó con "Yo caníbal", cuando aparecieron imágenes previamente grabadas del Indio y el público transformó el histórico recinto universitario en una verdadera fiesta ricotera.

La insistencia de la gente provocó varios bises y terminó de romper cualquier formalidad inicial. Así sonaron "Juguetes perdidos" y "Ji Ji Ji", canciones que desataron el pogo tanto dentro del Aula Magna como en Plaza Houssay.

Por qué la UBA decidió distinguir al Indio Solari

La entrega del Doctorado Honoris Causa había sido aprobada en diciembre pasado por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, que destacó la "destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular".

En los fundamentos de la resolución, la UBA remarcó que "con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari, lo convirtió en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país".

La distinción representa el máximo reconocimiento que otorga la Universidad de Buenos Aires y confirma el lugar trascendental que ocupa el Indio Solari en la historia cultural argentina.

Un homenaje que unió universidad, música y pasión popular

La ceremonia dejó una imagen difícil de olvidar: una de las universidades más prestigiosas del país reconociendo a una figura que marcó generaciones enteras desde el arte y la música popular. Entre discursos, emoción y canciones eternas, el homenaje al Indio Solari terminó demostrando que su legado sigue más vivo que nunca y que el ritual ricotero continúa atravesando fronteras, espacios y generaciones.