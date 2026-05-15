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Louis Tomlinson vuelve a la Argentina: precios, ubicaciones y cuándo comprar las entradas para su show en Buenos Aires

El ex integrante de One Direction confirmó su esperado regreso al país con un show en el Movistar Arena en abril de 2027. Enterate cuánto salen las entradas, dónde comprarlas y todos los detalles de la preventa.

Cecilia Andrea Bello

La espera terminó para miles de fanáticos argentinos. Louis Tomlinson anunció oficialmente su regreso a la Argentina con un show programado para el 2 de abril de 2027 en el Movistar Arena, en el marco de su nueva gira internacional "How Did We Get Here? World Tour".

Luego de consolidarse como uno de los artistas británicos más sólidos de su generación y tras sus recordadas presentaciones en Buenos Aires durante los últimos años, el ex One Direction volverá a reencontrarse con el público argentino en una noche que promete repasar los grandes momentos de su carrera solista, además de presentar en vivo las canciones de su más reciente trabajo discográfico, How Did I Get Here?.

&nbsp;Louis Tomlinson vuelve a Buenos Aires para reencontrarse con su público argentino en 2027&nbsp;
 Louis Tomlinson vuelve a Buenos Aires para reencontrarse con su público argentino en 2027 

Con más de 4 mil millones de reproducciones globales y una carrera que no deja de crecer, Louis llega a este nuevo tour después de encabezar festivales internacionales, sumar shows agotados alrededor del mundo y reafirmar una conexión única con sus seguidores.

Argentina ocupa nuevamente un lugar clave dentro de esta gira mundial, algo que no sorprende teniendo en cuenta el fuerte vínculo que el artista mantiene con sus fans locales desde sus visitas anteriores al Estadio José Amalfitani y al Movistar Arena.

Precios y ubicaciones para ver a Louis Tomlinson en Argentina 

Los valores anunciados para el show en Buenos Aires son los siguientes:

  • Campo delantero: $190.000 + service charge 
  • Campo trasero: $95.000 + service charge Platea 
  • baja 1: $230.000 + service charge 
  • Platea baja 2: $220.000 + service charge 
  • Platea baja 3: $175.000 + service charge 
  • Platea alta 1: $125.000 + service charge 
  • Platea alta 2: $85.000 + service charge


&nbsp;Desde campo hasta plateas, ya se conocieron los precios y sectores para ver a Louis Tomlinson en su regreso a Argentina&nbsp;
 Desde campo hasta plateas, ya se conocieron los precios y sectores para ver a Louis Tomlinson en su regreso a Argentina 

Cuándo y dónde comprar las entradas 

La preventa exclusiva para clientes Banco Patagonia Visa comenzará el 19 de mayo a las 10 hs, con beneficios de 10% de descuento pagando con débito o hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Por su parte, la venta general para todos los medios de pago se habilitará el 20 de mayo desde las 10 hs.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de Movistar Arena Argentina.  

Con una carrera en constante evolución y una relación especial con el público argentino, Louis Tomlinson prepara un nuevo capítulo en Buenos Aires que promete convertirse en una de las noches internacionales más esperadas de 2027.

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