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Banda XXI revive la magia del Teatro Gran Rex con el lanzamiento en vivo de "Amor" y "Contigo o Sin Ti"

Tras una noche consagratoria en Buenos Aires, la histórica banda cordobesa presenta dos de sus clásicos en formato live

Cecilia Andrea Bello

Luego de una presentación inolvidable en el Teatro Gran Rex, Banda XXI vuelve a conectar con su público con el estreno oficial de dos de sus canciones más queridas en formato en vivo: "Amor" y "Contigo o Sin Ti".

Las nuevas versiones fueron registradas durante el show que tuvo como protagonista a Miguel Alejandro y contó con la participación especial de Lucho y Marcos, en una noche que quedó grabada en la memoria de sus fanáticos.

Con más de 25 años de trayectoria, la agrupación nacida en Río Cuarto continúa demostrando por qué es una de las grandes referencias del cuarteto y la música tropical en el país. Este lanzamiento no solo revive dos clásicos de su repertorio, sino que también permite trasladar al oyente directamente al clima del teatro.

&nbsp;Banda XXI inmortalizó su paso por el Teatro Gran Rex con el lanzamiento en vivo de "Amor" y "Contigo o Sin Ti"&nbsp;
 Banda XXI inmortalizó su paso por el Teatro Gran Rex con el lanzamiento en vivo de "Amor" y "Contigo o Sin Ti" 

Una producción a la altura de una noche histórica 

Grabadas con tecnología de sonido envolvente y una producción audiovisual de primer nivel, las versiones de "Amor" y "Contigo o Sin Ti" reflejan la fuerza sonora que caracteriza a Banda XXI, con una sección de vientos potente, percusión marcada y la energía inconfundible de sus voces.

La puesta en escena del Gran Rex también fue uno de los grandes protagonistas de la noche, con un diseño lumínico renovado y una propuesta visual que acompañó cada momento del show, potenciando la conexión con el público.

&nbsp;Desde Río Cuarto al país entero, Banda XXI sigue celebrando más de 25 años de historia con nuevas versiones de sus clásicos&nbsp;
 Desde Río Cuarto al país entero, Banda XXI sigue celebrando más de 25 años de historia con nuevas versiones de sus clásicos 

Más de dos décadas haciendo historia 

Desde sus comienzos, Banda XXI logró construir una identidad propia dentro de la música popular argentina, cosechando premios, recorriendo escenarios de todo el país y conquistando a distintas generaciones.

Hoy, con el lanzamiento de estas versiones en vivo, la banda vuelve a reafirmar su vigencia y su capacidad de reinventarse sin perder la esencia.

"Amor" y "Contigo o Sin Ti" ya se encuentran disponibles en plataformas digitales y en YouTube, llevando la magia de aquella noche en el Teatro Gran Rex a cada rincón.

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