Banda XXI en la ruta: se les rompió el micro y terminaron haciendo dedo

En medio de su intensa gira por el interior del país, Banda XXI volvió a mostrar su costado más cotidiano con un episodio tan inesperado como divertido. El cantante Lucho Castro publicó en sus redes sociales el momento en que el micro que trasladaba a la banda sufrió una avería en plena ruta, obligándolos a detener el viaje... e incluso a improvisar una escena haciendo dedo.

Lejos de dramatizar la situación, el músico eligió tomárselo con humor. En los videos e imágenes que rápidamente se viralizaron, se lo puede ver junto a parte del equipo mientras intentan resolver el inconveniente técnico del colectivo, con el logo de la banda como telón de fondo y el paisaje del interior acompañando la escena.

El episodio, que podría haber sido un simple contratiempo, terminó convirtiéndose en una postal del detrás de escena pocas veces visible para el público. Entre risas, complicidad y espíritu de equipo, la banda dejó en claro que incluso en medio de los imprevistos, la gira continúa.

Marcos Gómez, otra de las voces del grupo de cuarteto, también forma parte de este presente activo de la banda, que sigue recorriendo escenarios a lo largo del país mientras fortalece su vínculo con el público, incluso en situaciones tan inesperadas como esta.