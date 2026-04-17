La K'onga, en exclusivo: del récord en YouTube al detrás de escena de una jornada histórica

El videoclip de "Ya no vuelvas", la exitosa colaboración de La K'onga junto a Luck Ra y Ke Personajes, superó las 500 millones de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los mayores hitos del cuarteto a nivel global. En ese marco, CM El Canal de la Música fue invitado a sus oficinas para acompañar al grupo en una jornada muy especial.

23 años de historia y un presente imparable

La potencia del cuarteto argentino vuelve a marcar un antes y un después de la mano de La K'onga, que este año celebra sus 23 años de trayectoria atravesando uno de los momentos más importantes de su carrera. Liderados por Nelson Aguirre, Pablo Tamagnini y Diego Granadé, el grupo continúa expandiendo su alcance con nuevos lanzamientos y proyección internacional.

Con la mirada puesta en el Movistar Arena, La K'onga se prepara para dos shows que celebran su presente imparable

Vélez, un show para la historia

En este contexto, la banda lanzó en todas las plataformas digitales "Estadio Vélez 2025", el registro audiovisual completo del histórico show que brindaron el 13 de noviembre de 2025 en el Estadio José Amalfitani. Ante un estadio colmado, desplegaron una puesta en escena de nivel internacional y un recorrido musical que reafirma su lugar como referentes indiscutidos del género.

El detrás de escena que no se ve

Durante el evento organizado por YouTube para celebrar este récord, el trío cordobés compartió una charla con El Pollo Álvarez transmitida por la plataforma, donde hablaron sobre su presente y el crecimiento del cuarteto. Pero también fuimos testigos de lo que pasa fuera de cámara: la intimidad de los momentos previos a salir en vivo, las risas cómplices entre ellos y la conexión con su equipo, mostrando el costado más humano de la banda.

La K'onga celebra un hito histórico: "Ya no vuelvas" superó las 500 millones de vistas en YouTube.

Desde CM, además, pudimos conversar a solas con ellos y acompañarlos en cada instante de la jornada, capturando esa esencia que trasciende el escenario.

Lo que viene: doble Movistar Arena

Como parte de este gran presente, La K'onga se prepara para reencontrarse con su público en el Movistar Arena los próximos 23 y 24 de junio, en dos noches que prometen ser una verdadera celebración de su historia, su presente y todo lo que todavía está por venir.