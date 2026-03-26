La K'onga agota el Movistar Arena y suma una nueva fecha en Buenos Aires

La K'onga continúa consolidando su enorme presente y lo demuestra con un nuevo hito: tras agotar la fecha del 23 de junio en el Movistar Arena, la banda anunció un segundo show para el 24 de junio, redoblando la apuesta con otra noche que promete ser una verdadera fiesta cuartetera.

El furor por ver al grupo en vivo se hizo sentir desde el primer anuncio, con entradas que se agotaron en tiempo récord. Ahora, sus seguidores tendrán una nueva oportunidad de sumarse a un espectáculo que combina energía, emoción y una conexión única con el público.

La K'onga agotó su primera fecha en el Movistar Arena y sumó una nueva función el 24 de junio

Las entradas para esta nueva función estarán disponibles desde el jueves 26 de marzo a las 16 hs a través del sitio oficial del Movistar Arena, con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con Galicia Visa.

El presente de La K'onga se apoya en una racha imparable. En 2025, la banda protagonizó un show histórico en el Estadio Vélez ante miles de personas, consolidando su lugar como uno de los fenómenos más convocantes del país. A lo largo de los últimos años, también logró agotar múltiples funciones en el Movistar Arena, reafirmando su crecimiento sostenido.

La K'onga, liderada por Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé, reafirma su conexión con el público en un gran momento de su carrera

En paralelo, su impacto se refleja en el mundo digital, donde hits como "Ya No Vuelvas" superaron los 500 millones de reproducciones en YouTube, posicionándolos como una de las propuestas más escuchadas del género.

El hit "Ya No Vuelvas" de La K'onga superó los 500 millones de reproducciones, consolidando su impacto masivo

La expansión internacional es otro de los pilares de esta etapa. El grupo llevará su música a Estados Unidos con presentaciones en ciudades como New York, Miami y West Palm Beach, además de continuar su recorrido por distintos escenarios de Latinoamérica y Europa. A esto se suma el anuncio del "Crucero de la Música", una innovadora experiencia que combinará shows en vivo con un recorrido entre Argentina y Uruguay.

En este 2026, año en el que celebran 23 años de trayectoria, La K'onga reafirma su lugar como uno de los máximos exponentes del cuarteto, llevando un género nacido en Córdoba a escenarios cada vez más grandes.

Así, Buenos Aires se prepara para recibir dos noches a puro baile, donde la banda volverá a encontrarse con su público para repasar los himnos que ya forman parte de la cultura popular.