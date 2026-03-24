Córdoba tendrá su primera Arena Internacional: un nuevo polo para conciertos y eventos deportivos en la región

La ciudad de Córdoba da un paso histórico en su desarrollo cultural y de espectáculos con el anuncio oficial de la construcción de Arena Córdoba, el primer recinto multipropósito de escala internacional en la provincia. El proyecto es impulsado por Corporación América Inmobiliaria, desarrolladora del Grupo Corporación América, junto a la productora Dale Play, fundada por Federico Lauria.

La iniciativa contará además con socios estratégicos clave del sector: En Vivo Producciones, productora creada por José Palazzo y Marcelo Oliva, y el productor cordobés Carli Jiménez, aportando identidad local a un emprendimiento con estándares globales.

La futura Arena Córdoba tendrá capacidad para 12 mil personas y contará con infraestructura de nivel internacional

Un espacio estratégico para el entretenimiento

Arena Córdoba se levantará dentro del Distrito Las Artes, en el predio del ex Batallón 141, un sector estratégico de la ciudad con amplias vías de acceso y conexión con el transporte público. El complejo formará parte de un polo urbano de usos mixtos que busca revitalizar una de las zonas con mayor proyección de la capital provincial.

El recinto contará con una capacidad para 12.000 espectadores y un diseño arquitectónico flexible que permitirá albergar recitales, competencias deportivas internacionales y grandes eventos corporativos. Su infraestructura incluirá:

36 palcos VIP privados

Dos lounges distribuidos en dos plantas para 120 personas cada uno

Más de 11.800 m² cubiertos

Tecnología de última generación

Acústica preparada para producciones internacionales

Estándares modernos de sustentabilidad

Con estas características, el estadio se integrará al circuito global de giras y espectáculos de gran escala.

El nuevo venue se construirá en el Distrito Las Artes y busca posicionar a Córdoba como una plaza clave del entretenimiento en vivo

Recuperación del circuito de shows





La llegada de Arena Córdoba marca una nueva etapa para la provincia tras el cierre de espacios emblemáticos como el Orfeo Superdomo. Según estimaciones del sector, el nuevo recinto permitirá recuperar más del 40% de los shows internacionales que dejaron de realizarse en la ciudad por falta de infraestructura adecuada.

El proyecto demandará una inversión aproximada de 50 millones de dólares y promete redefinir la experiencia de espectáculos en el interior del país, posicionando a Córdoba como una plaza preparada para recibir producciones de nivel mundial.

El proyecto es impulsado por Corporación América junto a Dale Play y productores locales, con una inversión estimada de 50 millones de dólares

Impacto económico y proyección internacional

La construcción y operación del estadio generará empleo directo e indirecto en áreas como obra civil, tecnología aplicada al entretenimiento y servicios técnicos especializados. A su vez, cada evento tendrá impacto en sectores como turismo, hotelería y gastronomía, fortaleciendo la economía regional.

La elección de Córdoba responde a su consolidación como ciudad estratégica para grandes eventos y al trabajo conjunto con la Municipalidad local, que impulsa políticas de incentivo a la inversión cultural y al desarrollo urbano sostenible.

Con este proyecto, Córdoba se encamina a convertirse en una verdadera host city del entretenimiento internacional, recuperando protagonismo en el circuito de espectáculos en vivo y estableciéndose como un nuevo epicentro cultural de alcance global.

Arena Córdoba no será solo un estadio: se proyecta como un punto de encuentro entre la identidad cultural local y la industria global del entretenimiento, marcando un antes y un después para la música y los grandes eventos en Argentina.