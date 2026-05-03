La empujó, la arrastró por el piso y le robó el celular: venía de sustraer otro teléfono

Un ladrón atacó por la espalda a una mujer que paseaba a su perro, la tiró al piso y la arrastró para robarle el celular frente al Hospital Arturo Illia, en Alta Gracia, Córdoba.

Según se ve en el video captado por una cámara de seguridad, la víctima gritó pidiendo ayuda, pero el asaltante escapó corriendo.

Horas después, la mujer radicó la denuncia y aportó las imágenes junto con la descripción del agresor.

Con esos datos, la Policía lo identificó y detuvo en la intersección de las calles Arzobispo Castellano y Concordia, en el barrio Cafferata.

Tenía otro celular robado

Al revisar al detenido, los efectivos encontraron dos celulares en su poder. Uno era el de la mujer atacada.

El otro pertenecía a un joven de 22 años que también había denunciado un robo: su teléfono había sido sustraído de un Renault 12 estacionado cerca de avenida Libertador e Ituzaingó, más temprano ese mismo día.

El hombre quedó imputado por "robo en grado de tentativa, lesiones leves, encubrimiento y secuestro de elementos robados".

El episodio ocurrió el sábado pasado por la mañana. Las imágenes, difundidas por Radio Alta Gracia, muestran a la mujer caminando por la vereda de la plaza cuando el ladrón aparece corriendo desde atrás, la toma por la espalda, la derriba y la arrastra hasta quitarle el teléfono de las manos.

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