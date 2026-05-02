Un joven de 18 años murió de un disparo en la cabeza y detuvieron a su primo

Un joven de 18 años murió en la ciudad de Córdoba, capital de la provincia homónima, tras recibir un tiro en la cabeza en un confuso episodio que tuvo lugar en una casa del barrio Villa Inés.

Por el hecho, la Policía detuvo a otro joven de la misma edad, primo de la víctima, quien estaba con él al momento del disparo.

Investigan una muerte accidental

Según las primeras versiones recolectadas en la escena, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que el proyectil se habría efectuado de manera accidental.

Fuentes policiales indicaron que se están realizando las pericias correspondientes para determinar la procedencia del arma y las circunstancias exactas en las que se produjo la detonación.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se aguarda el resultado de los informes de balística y los testimonios de los allegados presentes en el domicilio.

La víctima falleció en el hospital

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital de Pronta Atención San Jorge. A pesar del esfuerzo de los profesionales médicos por estabilizarlo, se constató su fallecimiento pocos minutos después de su ingreso debido a la gravedad de la lesión encefálica.

En el lugar del suceso, efectivos de la Policía de Córdoba lograron el secuestro de un revólver calibre 38, el cual habría sido el arma utilizada en el fatídico episodio. Peritos de la Policía Judicial trabajaron en la vivienda para recolectar rastros y realizar los informes de balística pertinentes que permitan dar claridad a la mecánica del disparo.

La causa ha quedado bajo la órbita de la Fiscalía de Distrito 2, Turno 5, que dispuso la imputación del primo de la víctima mientras se aguardan los resultados de la autopsia y testimonios clave del entorno familiar.

Por el momento, el acusado continúa aprehendido a la espera de que se defina su situación procesal.