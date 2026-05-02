Policía mató a balazos a motochorro de 16 años que intentó robarle la motocicleta

Un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires mató a balazos a un motochorro, de 16 años, que lo amenazó para robarle la motocicleta. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y un cómplice del abatido, de 15, resultó herido en una pierna y fue detenido por las autoridades.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados, se produjo cuando el damnificado se movilizaba en un motovehículo.

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Según agregaron los informantes, al arribar al cruce de avenida San Martín y la calle 894, el hombre, quien se hallaba franco de servicio y vestido de civil, fue interceptado por los hampones, que circulaban en otra moto de similares características.

Ofreció resistencia

Trascendió que la víctima resolvió ofrecer resistencia y, luego de extraer su pistola reglamentaria nueve milímetros, efectuó varios disparos, oportunidad en la que mató al mayor de los asaltantes y, a su vez, hirió a su compinche, que recibió un tiro en el muslo de la pierna derecha.

Las pericias estuvieron a cargo de los integrantes de la Prefectura Naval Argentina (P.N.A.).

Legítima defensa

Hasta el momento, se asegura que el oficial, que se desempeña en la comisaría 8ª del distrito, actuó en legítima defensa.

Intervinieron en la causa, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio", la Unidad Funcional N° 2 y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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