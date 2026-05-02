Atraparon a hombre que fue denunciado de abusar de su hijastra

Un hombre fue detenido por los pesquisas al estar sindicado de haber abusado sexualmente de su hijastra, de 21 años, en un aberrante suceso registrado en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 44 años, resultó apresado días pasados en el cruce de Casella y Combate de Obligado.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Baradero y de la D.D.I. de San Nicolás, con el apoyo de los integrantes de la Estación de Policía Comunal (E.P.C.) de San Pedro.

El expediente

Trascendió que el expediente se abrió luego de una denuncia que la víctima radicó ante las autoridades el 26 de abril de 2025.

Al respecto, la joven sostuvo que su padrastro la ultrajó en el interior de la vivienda en la que ella se domiciliaba.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual con acceso carnal", la Unidad Funcional Descentralizada N° 7, de los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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