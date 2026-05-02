Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 2 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
ABERRANTE SUCESO

Atraparon a hombre que fue denunciado de abusar de su hijastra

El caso ocurrió en la zona norte del territorio bonaerense y la víctima de lo sucedido es una muchacha de 21 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Un hombre fue detenido por los pesquisas al estar sindicado de haber abusado sexualmente de su hijastra, de 21 años, en un aberrante suceso registrado en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 44 años, resultó apresado días pasados en el cruce de Casella y Combate de Obligado.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Baradero y de la D.D.I. de San Nicolás, con el apoyo de los integrantes de la Estación de Policía Comunal (E.P.C.) de San Pedro.

El expediente

Trascendió que el expediente se abrió luego de una denuncia que la víctima radicó ante las autoridades el 26 de abril de 2025.

Al respecto, la joven sostuvo que su padrastro la ultrajó en el interior de la vivienda en la que ella se domiciliaba.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual con acceso carnal", la Unidad Funcional Descentralizada N° 7, de los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Festival Kilómetro: line up, horarios y accesos para la gran noche del cuarteto en Córdoba
Noticias

Festival Kilómetro: line up, horarios y accesos para la gran noche del cuarteto en Córdoba

2
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

3
Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral
Noticias

Michael Bublé recordó a Jorge Lanata en un programa junto a Ed Sheeran y Lily Allen y la anécdota se volvió viral

4
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

5
Luciano Pereyra emociona con "Cuando la vida duele": una historia de amor junto a su perro Poncho
Lanzamientos

Luciano Pereyra emociona con "Cuando la vida duele": una historia de amor junto a su perro Poncho

Últimas noticias de Policiales