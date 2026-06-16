Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 16 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
FATAL DISPUTA

Asesinaron a golpes a un jubilado en una pelea familiar y por el crimen apresaron a su yerno

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y la víctima era una persona de 78 años.

Fernando Vázquez
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un jubilado de 78 años fue asesinado por su yerno, quien lo agredió a golpes en una pelea familiar registrada en el oeste del conurbano bonaerense. Las autoridades policiales detuvieron al autor del crimen.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Lucio Suárez Escobar.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo días pasados en Malaver al 1600, donde se originó una disputa, oportunidad en la que el sospechoso resolvió atacar a puñetazos en el rostro al septuagenario.

Trascendió que Suárez Escobar perdió el equilibrio y sufrió heridas de extrema gravedad, al impactar su cabeza contra el suelo.

Apresaron al criminal

Finalmente, la víctima murió en un centro asistencial como saldo de una penosa agonía y los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito lograron apresar al atacante, de 34 años.

Intervino en esa causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Pablo Martín Masferrer, fiscal perteneciente a la Unidad Funcional N° 2 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

3
Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río
Noticias

Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río

4
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

5
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

Últimas noticias de Policiales