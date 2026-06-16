Asesinaron a golpes a un jubilado en una pelea familiar y por el crimen apresaron a su yerno

Un jubilado de 78 años fue asesinado por su yerno, quien lo agredió a golpes en una pelea familiar registrada en el oeste del conurbano bonaerense. Las autoridades policiales detuvieron al autor del crimen.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Lucio Suárez Escobar.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo días pasados en Malaver al 1600, donde se originó una disputa, oportunidad en la que el sospechoso resolvió atacar a puñetazos en el rostro al septuagenario.

Trascendió que Suárez Escobar perdió el equilibrio y sufrió heridas de extrema gravedad, al impactar su cabeza contra el suelo.

Apresaron al criminal





Finalmente, la víctima murió en un centro asistencial como saldo de una penosa agonía y los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito lograron apresar al atacante, de 34 años.

Intervino en esa causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Pablo Martín Masferrer, fiscal perteneciente a la Unidad Funcional N° 2 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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